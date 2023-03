Agresívny muž z videa odmieta, že by vodičku napádal: Súd bol nekompromisný, plný register trestov a ... väzba!

BRATISLAVA - Len málokto si už nespomenie na incident z piatka, kedy sa celá verejnosť najskôr zabávala na virálnom videu, kde muž vyskočil na kapotu a začal stieračom rozbíjať okno a vodička aj s ním stále na kapote odišla mimo záber. Až následne vyšli na povrch smutné skutočnosti, a síce, že vodička auta Janka bola s mužom v minulosti vo vzťahu a incident bol len vyvrcholením ich hádky pred obchodom. Prípad má už vážnu dohru a muž vo veku 48 rokov putuje do väzby, o ktorej rozhodol súd! Ako písala už skôr polícia - nie je to žiadne neviniatko.

archívne video

O tom, že muž ide po celom tomto cirkuse do väzby, informovala TV Markíza. Muž sa verejnosti predstavil v "plnej kráse" na Galvaniho ulici v Bratislave, keď bývalej partnerke roztrieskal čelné sklo a údajne aj polámal spätné zrkadlá.

Polícia už muža obvinila a putuje za mreže. Sudca sa s názorom policajných orgánov, že potrebuje preventívnu väzbu stotožnil a umiestnil ho do nej. Má ísť o dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Práve obvinený Ľudovít bol v minulosti až 9-krát súdne trestaný. Išlo najmä o majetkové trestné činnosti, no vyčnieva tu aj nebezpečné vyhrážanie.

Ona vraví všeličo, reagoval Ľudovít na obvinenia bývalej partnerky

Jeho bývalá partnerka, ktorej stál na kapote, sa pritom už v sobotu priznala, že viackrát ju bíjaval, no polícia nezasiahla, lebo zranenia vraj nemala na viditeľných miestach. Pár spolu podľa televízie nebol dlho. Dokopy sa dali len v máji 2022. "Opýtajte sa jej," povedal obvinený Ľudovít na otázku, prečo ju napadol a bol agresívny. "Ona vraví všeličo," reagoval na slová Jany o tom, že ju mal biť pravidelne. Odmietol však, že by ju udrel už v daný deň v spomínanom aute.

"Vo Vami uvedenom prípade poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II vzniesol obvinenie 48-ročnému mužovi z Bratislavy z úmyselného prečinu výtržníctva v súbehu s úmyselným prečinom poškodzovania cudzej veci, úmyselným prečinom nebezpečného vyhrážania a úmyselným prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia," uviedla k prípadu hovorkyňa KR PZ Bratislava Jana Šimunková.

Vraj ju nútil kradnúť v obchodoch, čo odmietla

Ešte šokujúcejšie vyznieva Janin dôvod, prečo celá hádka v piatok vypukla. "Pohádali sme sa za to, že on ma nútil, aby som s ním chodila do obchodu kradnúť, ja som to odmietla," povedala televízii Jana. "Zamkla som sa v aute centrálom a celú dobu som trúbila, aby si to niekto všimol. Ale nikto mi nepomohol. Keď ustúpil od auta tak som sa s autom pohla, dobehol ma na križovatke, bola tam červená, naskočil mi na kapotu," uviedla Jana, čo sedí aj s výpoveďou viacerých svedkov, ktorí počuli zúfale trúbenie. Muž nakoniec Janu dostihol po vlastných, keď čakala na križovatke kvôli semaforu, a zvyšok už pozná celý internet.

Vodičku pred mužom zachránili až dvaja náhodní ľudia

Janu následne zachránili dvaja muži, pričom jeden z nich zavolal políciu. Partner mal byť agresívny aj na nich dvoch. Bezradnosť a zúfalstvo ju prinútili, aby aj s mužom na kapote išla ďalej. "Ja som si myslela, že keď ho tam chvíľu budem voziť, tak zlezie a prestane. Aj som ho prosila nech zlezie a nechcel, tak potom som zastala a pustila ho do auta. Na to mi on dal čelom hlavičku a začal búchať po palubovke," vysvetľuje svoje konanie vodička.