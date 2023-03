Najskôr bizarnosť z ciest, teraz srdcervúci príbeh: Mrazivé SLOVÁ napadnutej Janky, muž z kapoty ju vraj bíjava bežne!

Galéria fotiek (3) Janka vysvetľuje, ako to je medzi ňou a mužom, ktorý ju napadol.

BRATISLAVA - Zo začiatku to vyzeralo ako bežné virálne video, ktoré zobrazovalo istého muža, ktorý nemal príliš dobrú náladu a vyskočil na kapotu idúceho auta a začal do čelného skla mlátiť stieračom. Teraz už však o prípade z piatka vieme oveľa viac, a za smutnou udalosťou sa skrýva veľmi nepekný vzťah dvoch ľudí, ktorý vyústil až do tohto bizarného momentu. Vodičkou auta, na ktoré muž a zhodou okolností jej bývalý partner vyskočil, bola istá Janka. Tá si auto len nedávno udržiavala a už jej ostali len oči pre plač. Čo je však oveľa vážnejšie, je jej priznanie o tom, že toto vraj jej ex robí bežne a fyzicky ju pravidelne napáda. Polícia sa dovtedy v prípade neangažovala.