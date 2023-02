Meteorológovia upozorňujú na vietor na horách, poľadovicu i snehové záveje

Výstrahy pred vetrom na horách platia pre väčšinu Žilinského a niektoré okresy Banskobystrického a Prešovského kraja. Týka sa to okresov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," pripomína SHMÚ.

Galéria fotiek (2) Zdroj: shmu.sk

Výstrahy platia predbežne od 17.00 h do nedele (12. 2.) do 8.00 h. Na väčšine územia Slovenska si treba dávať pozor aj na možnú poľadovicu. Výstrahy platia predbežne pre päť krajov, výnimkou sú Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj. Platia od 21.00 h do nedele do 12.00 h. V okrese Poprad a Kežmarok sa môžu zároveň vytvárať snehové jazyky a záveje. Výstrahy platia od 19.00 h do nedele do 10.00 h.