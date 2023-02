PREDPOVEĎ POČASIA Budúci týždeň sa vyjasní, no potrápia nás hmly: Nočné mrazy klesnú aj na -24 stupňov Celzia

Pondelok

Začiatkom budúceho týždňa čaká Slovensko polojasné počasie s nízkou oblačnosťou. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 30 km/h. Ojedinelé slabé sneženie sa dá očakávať najmä na severe a východe našej krajiny. Nočná teplota poklesne od -5 do -13, v údoliach môže byť až -22 stupňov Celzia. Počas dňa vystúpi v niektorých oblastiach teplota mierne nad nulu do +2 stupňov, na severe sa očakáva okolo -6.

Utorok

Druhý deň v týždni však už očakávame ochladenie. Bude jasno až polojasno s ojedinelou nízkou oblačnosťou. Na severe a východe však budú postupne pribúdať oblaky, z ktorých miestami zasneží. Noc bude chladnejšia ako v pondelok. Najnižšia teplota do -15, v dolinách a kotlinách až -24 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na +3 stupne, na severe na od -7 do -2. Sila vetra sa nezmení. Na strednom a v noci aj na západnom Slovensku očakávame slabý vietor do 30 km/h.

Streda

Stred týždňa nás zastihne v jasnom až polojasnom počasí. Miestami sa však objaví prechodne zväčšená oblačnosť. V horách je hlásené ojedinelé sneženie. V noci bude chladno až do -11 stupňov, v dolinách miestami aj -18. Cez deň by teplota v nížinách nemala klesnúť pod nulu a miestami vystúpi až k +5 stupňom Celzia, na severe má byť do -2 stupňov. Bude fúkať slabý, na východe severný vietor do 20 km/h.

Štvrtok

K jasnému a polojasnému počasiu sa vo štvrtok pridá ojedinele hmla. V noci má byť naďalej veľmi chladno, v dolinách až do -22 stupňov. Priemerná nočná teplota sa má pohybovať od -6 do -14 stupňov Celzia. Denná teplota sa oproti strede nezmení, očakávame teploty do +5 stupňov, na severe a v Horehroní do -2.

Piatok

Hmly sa bohužiaľ nezbavíme ani v piatok. Počas dňa sa však opäť vyjasní, s ojedinelou nízkou oblačnosťou. Počasie ovplyvní pás vysokého tlaku vzduchu zo západnej Európy, ktorý bude postupovať cez naše územie až smerom k Čiernemu moru. V noci bude od -6 do -13 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách do -21. Cez deň sa oteplí do +6 stupňov, miestami bude tesne pod nulou.

