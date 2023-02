Milan Krajniak avizuje návrh na adresnú pomoc pre ľudí, ktorým sa zatiaľ nedostala

"To, na čom sa experti vrátane ministra zhodli je, že nám chýba konkrétna a jasná špecifikácia osôb, prípadne domácností, ktorí pomoc najviac potrebujú," uviedla Čaputová s tým, že potrebná je adresná dávka. Ocenila, že minister plánuje o jej príprave ďalej rokovať s expertmi. Existuje podľa nej viacero možností - prijať ju v krátkom čase pre nižší počet osôb, aby bola poskytnutá čo najskôr, a zároveň pripravovať širšie systémovejšie opatrenia.

Vyhlásenie Zuzany Čaputovej a Milana Krajniaka po rokovaní s ekonomickými expertmi

"Snažili sme sa presne prepočítať z analytických dát, koľko z tých 662.000 ľudí na Slovensku ohrozených chudobou dosiahlo na akú pomoc, doteraz už doručenú alebo doručovanú v tomto roku," vysvetlil Krajniak s tým, že podľa odhadov je 50.000 ľudí, ktorým sa okrem energetickej pomoci iná nedostala. Ide podľa neho najmä o ľudí tesne nad hmotnou núdzou s veľmi nízkym príjmom, ktorý v aktuálnej rýchlo rastúcej inflácii nestíha pokrývať všetky životné náklady. Do 10. marca plánuje zvolať ďalšie stretnutie s expertmi na výmenu dát a pripraviť návrh.

Prezidentka upozornila tiež na plánované rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Kým sa zavedie do praxe, dôchodcom by mala byť poskytnutá jednorazová pomoc, ktorá by vykompenzovala rozdiel. Považuje to za veľmi dôležitý prísľub a krok.

Témou stretnutia bola aj udržateľnosť verejných financií. Prítomní sa podľa Čaputovej zhodli, že náklady spojené s odstraňovaním následkov chudoby sú ďaleko väčšie ako preventívne opatrenia.