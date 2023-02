Británia hlási dobré správy z trhu nehnuteľností: Podobný scenár môžeme čakať aj na Slovensku!

Na aktuálnu otázku pádu cien nehnuteľností vo svojej analýze odpovedá britský portál Telegraph. Informujú, že ceny nehnuteľností začali na britských ostrovoch klesať už na konci roka 2022 a aktuálne sú mesiac čo mesiac nižšie. Skutočný pád cien však očakávajú až potom, čo sa trh spamätá z prudko rastúcich hypotekárnych sadzieb.

Upozorňujú, že kľúčovým aspektom pri pohľade na ceny nehnuteľností má byť pozorovanie priemerných cien na trhu, informácie o výške poskytnutých hypotekárnych úverov a zároveň priemerná cena finálnej kúpy. Zatiaľ čo priemerné ceny nehnuteľností sa v Británii ešte v septembri minulého roka vyšplhali na rekordných 298 088 libier, už v decembri bol hlásený pokles v priemere o 8-tisíc libier.

Galéria fotiek (5) Graf - Vývoj cien nehnuteľností 2012 - 2023

Zdroj: Telegraph.co.uk

Dáta ukazujú, že scenár z roku 2008 sa pravdepodobne zopakuje

Šokujúce sú aj zistenia portálu Telegraph z analýzy schválených hypotekárnych úverov od bankových domov Halifax a Nationwide. Podľa dát zozbieraných za posledných 5 mesiacov sa v roku 2023 kopíruje scenár z pádu trhu v roku 2008. Pokiaľ sa teda bude situácia vyvíjať podobným spôsobom, ako pred pätnástimi rokmi, už o rok sa môžu britské ostrovy pripraviť na pokles cien až o skoro 20%. Dodávajú však, že hneď potom, ako sa trh spamätá by malo dôjsť opätovnému nárastu cien. Ten by však už nemal dosiahnuť hodnoty z obdobia pádu trhu.

Galéria fotiek (5) Graf - Porovnanie priemerných cien nehnuteľností: Kríza 2023 vs. kríza 2008

Zdroj: Telegraph.co.uk

Ceny nehnuteľností zároveň napodobňujú vývoj, ktorý predpokladal britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť. Ten očakával, že na prelome rokov 2022 a 2023 dôjde k poklesu cien nehnuteľností, ktorý by mal trvať až do konca roka 2025. Aj keď ceny stúpli výraznejšie, ako úrad očakával, predpokladaný model sa pravdepodobne zachová a už v najbližšom roku by mali priemerné ceny nehnuteľností v Británii klesnúť až o 30-tisíc libier.

Galéria fotiek (5) Graf - Ceny nehnuteľností v UK: Aktuálne dáta (celá) vs. predpoveď Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť UK (prerušovaná)

Zdroj: Telegraph.co.uk

Slovensko pravdepodobne čaká podobný trend

Podobný vývoj cien je už teraz pozorovaný aj pri nehnuteľnostiach na Slovensku. „Na konci roku 2022 priemerná cena bytov na Slovensku už druhý štvrťrok poklesla vo všetkých regiónoch. Napriek niektorým prognózam je však pokles všade len v jednotkách percent a vo väčšine okresov sa k cenám z roku 2021 zďaleka nepribližujú,“ upozornili analytici z portálu Nehnuteľnosti.sk.

Galéria fotiek (5) Zdroj: gettyimages.com

Dôvodom pomaly klesajúcich cien mal byť ešte pred mesiacom trh brzdený drahými hypotékami. K zlomu však došlo len prednedávnom, kedy jedna z najväčších slovenských bánk vyhlásila zníženie hypotekárneho úroku, o čom sme vás informovali v našom článku. Práve aj tento krok by mohol byť predzvesťou opakujúceho sa trendu zo Spojeného kráľovstva na Slovensku.