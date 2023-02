Letecká doprava sa vlani začala zotavovať: Dosiahla 2/3 úrovne spred pandémie

LONDÝN - Svetová letecká doprava sa v minulom roku začala zotavovať a dosiahla viac než dve tretiny z úrovne spred nástupu pandémie a v porovnaní s rokom 2021 vzrástla o vyše 64 %. Poukázalo na to začiatkom týždňa Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu (IATA). Informovala o tom agentúra Reuters.

Ako IATA uviedla, v roku 2022 predstavovala svetová letecká doprava celkovo 68,5 % z objemu pred pandémiou a oproti minulému roku vzrástla o 64,4 %. Práve rok 2022 bol rokom, v ktorom sa cestujúci po zrušení protipandemických opatrení vo väčšej miere vracali k leteckej preprave, najmä v letných mesiacoch. Rok 2022 tak začal postupne mazať miliardové straty leteckých spoločností z rokov 2020 a 2021. Šéf IATA Willie Walsh očakáva, že zotavovanie bude pokračovať aj v tomto roku, zvlášť po tom, ako čínska vláda koncom minulého roka zrušila politiku nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19.

Proces zotavovania komplikuje cestovanie do a z Číny

Výrazný rast dopravy zaznamenali v minulom roku najmä európske a americké letecké spoločnosti. Európske aerolínie zvýšili za celý minulý rok objem dopravy oproti roku 2021 o 132,2 % a severoamerické o 130,2 %. Podľa analytikov a zástupcov leteckých spoločností však úplné zotavenie na predpandemickú úroveň bude závisieť od toho, do akej miery sa zotaví cestovanie do a z Číny. Viaceré štáty, ako Francúzsko, zaviedli pre cestujúcich z Číny povinné testovanie, čo vyvolalo protesty v leteckom sektore. Časť aerolínií informovala, že v nasledujúcich mesiacoch opätovne otvoria niektoré linky do Číny. Počet letov však bude nižší než pred nástupom pandémie.