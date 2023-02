Piati Ukrajinci skončili v putách: V Bratislave obkľúčili muža v aute! Zaútočili päsťami aj kovovou tyčou

Poškodeného mali vylákať na stretnutie pred prevádzkou rýchleho občerstvenia. Po príchode mu mali brániť vyjsť z vozidla. "Pokúšali sa otvoriť jeho uzamknuté dvere. Poškodenému sa po chvíli podarilo vycúvať z radu vozidiel na cestu a vtedy ho jeden z páchateľov zablokoval," priblížila hovorkyňa. V tom momente mali obvinení obkľúčiť vozidlo poškodeného.

Archívne VIDEO

"Viacerými údermi zovretej päste, kopmi nôh a údermi kovovej tyče spôsobili rozbitie zadného okna a iné poškodenia. Následne jeden z páchateľov vybral zo svojho vozidla oceľovú tyč, ktorou udrel do dverí vodiča - poškodeného, následkom čoho sa rozbilo okno a črepiny poškodenému spôsobili drobné povrchové rezné zranenia," spresnila. Poškodený následne rýchlo vystúpil z auta a odišiel do najbližšieho obchodu, kde sa chcel pred útočníkmi skryť. Šimková ďalej uviedla, že polícia mužov vo veku od 18 do 20 rokov zadržala. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.