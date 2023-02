Polícia obvinila Gruzínca, ktorý chcel cez SR nelegálne previezť cudzincov

"Na území Slovenska sa ho hliadka z obvodného oddelenia Policajného zboru Kežmarok snažila zvukovým a svetelným znamením zastaviť z dôvodu jeho rýchlej a bezohľadnej jazdy. Pokyny policajtov ignoroval, jeho nebezpečná jazda sa skončila na križovatke v obci Ľubica, kde prerazil plot a vošiel do záhrady rodinného domu," priblížila polícia. Cudzinci policajtom uviedli, že z Turecka odišli letecky do Srbska, odkiaľ za pomoci prevádzačov prešli do Maďarska. Tam nastúpili do vozidla k obvinenému Vitalimu A.

Podľa polície mal za prevoz získať odmenu vo výške 1200 eur, cieľovou cestou cudzincov malo byť Nemecko. "Od začiatku roka 2023 vyšetrovatelia Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinili z trestného činu prevádzačstva už 13 prevádzačov, ktorí sa pokúsili previezť 66 cudzincov," dodala Bárdyová.