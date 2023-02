Parlament schválil limity verejných výdavkov na najbližšie tri roky

Limity verejných výdavkov sú platné dňom ich schválenia. Pre tento rok platí výnimka pre ich uplatňovanie, keďže je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov. Tohtoročný rozpočet sa však do stanoveného stropu zmestí.

Problém s dodržaním limitov pre verejné výdavky, upravených o jednorazové a mimoriadne vplyvy, vzniká v ďalších rokoch. "Na ich splnenie by bolo potrebné prijať dodatočné opatrenia vo výške 360 miliónov eur v roku 2024 a 926 miliónov eur v roku 2025," priblížil predseda RRZ Ján Tóth. Prijatie týchto opatrení by znamenalo zníženie deficitu verejných financií v roku 2024 na 4 % namiesto rozpočtovaných 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v roku 2025 na 3,4 % namiesto rozpočtovaných 4,1 % HDP. "Naplnením týchto výdavkových limitov by sa dlhodobé zdravie verejných financií na konci obdobia znížilo z vysokého rizika naspäť do stredného rizika dlhodobej udržateľnosti," doplnil Tóth.

Rozpočtová rada doručila parlamentu výpočet prvých výdavkových limitov na nasledujúce tri roky vlani 22. decembra. Stalo sa tak potom, ako sa dohodla s Ministerstvom financií (MF) SR na metodike ich výpočtu.