Rokovanie Národnej rady: Poslanci presunuli dva body, do programu pribudol aj osobitný odvod

Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach je aktuálne v druhom čítaní. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach by sa mal rozšíriť o ďalšie osoby. Zároveň sa má zaviesť nová sadzba odvodu, a tiež zastaviť doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu. Zmena sa podľa materiálu navrhuje z dôvodu preklenutia koronakrízy, konsolidácie verejných financií, ako aj z dôvodu zabezpečenia "opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie".

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rozsah regulovaných osôb by sa mohol rozšíriť o subjekty, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v oblasti vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska (NBS) okrem bankového povolenia. Zahŕňať to má aj subjekty s oprávnením na výkon činnosti v oblasti vysielania a retransmisie, vykonávané na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu a na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii.

Plénum by malo o osobitnom odvode rokovať pred návrhmi, ktoré vrátila do parlamentu prezidentka

Tiež by sa to malo dotknúť subjektov, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v oblasti výberu mýta, vykonávanej na základe poverenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Plénum by malo o osobitnom odvode rokovať pred návrhmi, ktoré vrátila do parlamentu prezidentka SR Zuzana Čaputová.