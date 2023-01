Fico nemohol, on môže? Matovič má štátnu ochranku aj ako poslanec: Pozrite sa na jeho argumenty

Ilustračné video: Matovičovci reagujú na neobvyklý, vulgárny výstup ich poslanca Drdula, vraj to už nevydržal

Spomínaný úrad zo zákona automaticky zabezpečuje spomedzi politikov bezpečnosť prezidentovi, šéfovi parlamentu, premiérovi a ministrom vnútra, spravodlivosti a obrany. Igor Matovič v čase, keď sa zhostil funkcie predsedu vlády ale tvrdil, že ju nechce. Neskôr si to však rozmyslel, dokonca sa časom začal voziť nie na klasickom, ale pancierovom vozidle. Z postu predsedu vlády ale odišiel ešte v marci 2021 a stal sa ministrom financií. Ochranu zo strany štátu však využíval aj naďalej. Podľa zákona mal na to ako expremiér nárok ešte 90 dní. Nič sa však nezmenilo ani po ich uplynutí. Rozhodol o tom minister vnútra a nominant Matovičovho hnutia OĽaNO Roman Mikulec, ktorému to umožňuje zákon.

„V závažných prípadoch môže minister vnútra prideliť osobnú ochranu, s prihliadnutím na bezpečnostnú situáciu alebo získané poznatky o ohrození života alebo zdravia, aj ďalším ústavným činiteľom, sudcom, prokurátorom, vyšet­rovateľom, predstaviteľom politických strán a hnutí, významným cirkevným hodnostárom, zahraničným preds­taviteľom, blízkym osobám chránených osôb, blízkym osobám členov vlády, ktorých prepravu zabezpečuje úrad ochrany,“ stojí na stránke úradu.

U Mikulca vidia hrozby

Matovič však už nie je ani ministrom. Z postu odišiel 23. decembra minulého roka, teda pred vyše mesiacom. Ochranu však naďalej využíva aj ako poslanec. Ministerstvo vnútra na to vidí pádne dôvody. Ochrana mu bola podľa nich pridelená na základe toho, že boli zaznamenané viaceré hrozby voči jeho životu a zdraviu.

„Z taktických dôvodov dĺžku ochrany ani formy a spôsoby uvádzať nemôžeme, keďže skutočnosti ohľadom hrozieb voči pánovi poslancovi sú predmetom vyšetrovania a preverovania. Podrobnosti preto nie je možné v tejto chvíli uviesť. O spôsobe a formách zabezpečovania ochrany ústavným činiteľom Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR informácie z bezpečnostných dôvodov neposkytuje,“ uviedli.

Fica za predlžovanie ochranky kritizoval

Paradoxom je, že keď v minulosti využíval už ako rádový poslanec po odchode z Úradu vlády štátnu ochranku Robert Fico, Matovič to kritizoval. Po tom, ako mu ju po zmene vlády Roman Mikulec zrušil, to Matovič komentoval nasledovne: „Fico z hrušky dole. Robert Fico dnešnou polnocou stratil nárok na bezdôvodne prideľovanú ochranku. Zbytočné mrhanie státisícov a bezbrehý papalášizmus skončil. Ďakujem, Roman Mikulec.“

Z jeho dnešných vyjadrení vyplýva, že medzi sebou a Ficom vidí výrazný rozdiel. „Fico zneužíval ochranku na to, aby vynášali nábytok jeho frajerke do bytu a podobné veci. Robert Fico nemal žiaden dôvod na to, aby ochranku mal, len si na to zvykol a takýmto spôsobom zneužil svoje postavenie. V mojom prípade Úrad pre ochranu ústavných činiteľov povedal, že sú vážne dôvody, aby som ešte ochranku dočasne mal,“ vysvetli pre TV JOJ Matovič, ktorý podľa vlastných slov neprotestoval. Na to, či mu hrozí nebezpečenstvo, priamo neodpovedal. Pýtať sa vraj treba ľudí na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov, ktorí sa v tom vyznajú. To, ako dlho ešte bude mať ochranku, vraj nezáleží od neho.