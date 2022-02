Vodu káže, víno pije? Matovič má ochranku, aj keď už nie je premiérom: Vyhrážky smrťou?

Aj keď Igor Matovič po vyhraných voľbách skladal vládu a zasadol do premiérskeho kresla, dlho v ňom nevydržal. Už v marci minulého roku sa totiž musel vzdať tohto postu, a rovnako tak aj výhod, ktoré so sebou prináša. Medzi nimi napríklad aj ochranky, ktorú ako premiér dostal.

Archívne VIDEO Matovič sa posledným videom rozlúčil s postom premiéra, Slovákov prosí o šírenie dobra

Následne zasadol do vedenia ministerstva financií, no ochranku v súčasnosti napriek tomu má. Dvaja policajní profesionáli z Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií pravidelne po Matoviča chodia k jeho domu v Trnave. Informoval o tom portál plus7dni.pluska.sk. Ide pritom o dvoch mužov – vodiča a osobného strážcu, čo nie je zvyčajné. Bežne majú ministri len osobného vodiča, ktorý je vycvičený aj na ochranu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

To, že má Matovič ochranku aj napriek tomu, že nie je premiérom, má údajne jednoduché vysvetlenie – schválil mu ju minister vnútra Roman Mikulec. Údajne tak konal na odporúčanie Úradu na ochranu ústavných činiteľov pre bezpečnostné riziká. Samotné ministerstvo však bolo v tejto téme skúpe na slovo a z bezpečnostných dôvodov sa k nej bližšie nevyjadrovali. Podľa exšéfa úradu Juraja Zábojníka však minister mal na tento krok pádny dôvod. Argumentuje pri tom nenávistnými komentármi, ktorých pod Matovičovými statusmi na sociálnej sieti pribúda. „Ešte sme nemali politika, ktorý by mal popísanú časovú os takými komentármi, ako má on,“ uviedol Zábojník s tým, že z tohto pohľadu nárok na ochranku v prípade Matoviča je.

Ohrozenejší politici

Matovič však údajne od začiatku o ochranku nestál a bojoval proti nej. „Ale nakoniec ma z úradu na ochranu ústavných činiteľov uargumentovali. Odvtedy pridelenie či ukončenie ochranky vôbec neriešim a beriem ju, ako súčasť života. A súčasťou môjho života sa stali aj hrozby smrťou, ktorým rovnako neprikladám žiadny význam,“ povedal financmajster.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Politológ Radoslav Štefančík si však na iného ministra financií, ktorý by potreboval zvýšenú ochranku, nespomína. Podľa jeho slov však to, že Matovič takú má, môže súvisieť s tým, že je v súčasnosti najnepopulárnejší politik a člen vlády. A tým pádom je zrejme aj vystavovaný rôznym útokom či konkrétnym hrozbám. Nemyslí si však, že ide o politika, ktorý by ochranku potreboval zo všetkých najviac – konštatoval, že sú vo vláde aj iní, ktorí by ju potrebovali oveľa viac. "Napríklad poslanec Ján Benčík, ktorý dostáva vyhrážky, alebo teraz po odhlasovaní zmluvy s USA aj ministri Jaroslav Naď a Ivan Korčok,“ konštatoval.

Vodu káže, víno pije?

Práve Matovič však bol z tých, ktorý po víťazstve vo voľbách tvrdil, že on ochranku mať nebude. Dlhodobo pritom kritizoval expremiéra Roberta Fica za to, že mu exministerka vnútra Denisa Saková podpisovala ochranku, aj keď už nebol premiérom. Matovič však po prvom lockdowne už v lete chodil s osobnými strážcami po boku a krátko na to aj jeho manželka a deti.