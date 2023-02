Matovič vyzýva na koniec predvolebného populizmu: Ponuku KDH pre Hegera označil za nedôstojnú

BRATISLAVA - Koaliční partneri OĽANO, Sme rodina a Za ľudí by sa mohli dohodnúť na určitých pravidlách fungovania v Národnej rade (NR) SR na obdobie do predčasných parlamentných volieb. Myslí si to líder OĽANO Igor Matovič. Hovorí o možnosti vyhnúť sa "populistickým jatkám".

Šéf OĽANO pripomenul aj slová predsedu Sme rodina Borisa Kollára, že koaličná zmluva prestáva platiť pol roka pred voľbami. "Ešte máme dva mesiace, keď bude formálne platiť," uviedol. Verí však, že aj potom bude aspoň neformálne nejaká dohoda platiť a že situácia v parlamente bude vyzerať dôstojne. Deklaroval, že OĽANO bude prinášať návrhy, ktoré budú rozpočtovo kryté.

Matovič tiež reagoval na informácie o ponuke KDH pre dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). "Pripadá mi to až nedôstojné, aby mimoparlamentná strana, ktorá sa už dvakrát nedostala do parlamentu, bila do hrude a ponúkala aktuálnemu premiérovi, že mu ponúka číslo dva na kandidátke," skonštatoval. Dodal, že s Hegerom sa rozprávajú o jeho budúcnosti priateľsky. Hovorí o diskusii v záujme toho, aby "mafiu" nepustili k moci.

Na otázku o termíne snemu hnutia odpovedal, že ho budú mať až po tom, keď sa dohodnú na postupe. Argumentuje, že ak by Heger s ďalšími osobnosťami z hnutia odišli, potrebovali by podopĺňať štruktúry a museli by následne opäť zvolať snem. Nepovedal, kedy sa Heger rozhodne o svojej budúcnosti.