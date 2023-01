Parlament rokuje o kľúčovej úprave ústavy: Sulík varuje, že ak nebude dosť hlasov, tak žiadne voľby nemusia byť!

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes opäť zasadli do lavíc. Pokračovať majú v riadnej schôdzi, ktorá sa začala ešte v decembri. Rozhodnúť by sa na nej malo o novele Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu. Ide o kľúčový moment, keďže je akýmsi potvrdením jesenného termínu volieb, ktorý koalícia stanovila na 30. september 2023.

Líder SaS Richard Sulík a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) predstupujú pred novinárov s vyhlásením. "Našli sme kompromisné riešenie na voľby v septembri 2023, preto nerozumiem postoju Smeru a Hlasu, ktorí tu organizovali dokonca referendum na predčasné voľby, a teraz, keď to majú na dosah ruky, tak to nechcú. Nech si to vysvetľujú svojim voličom," povedal Sulík.

Líder SaS zas varuje, že ak sa poslanci z ODS nerozhodnú hlasovať za septembrový termín, hrozí, že žiadne predčasné voľby nakoniec nebudú, keďže o zmene ústavy sa potom bude môcť najskôr hlasovať až o polroka (6 mesiacov). Sulík zopakoval, že klub SaS dodá svojich 20 hlasov na septembrové voľby.

Exminister Matovič je presvedčený, že na zmenu ústavy v prípade predčasných volieb je dostatok poslancov. Novinárom vysvetľoval aj to, prečo ešte stále ako neminister disponuje štátnou ochrankou. Matovič odporúča odídencom z platformy Jána Budaja (občiansko-demokratická platforma - ODS), aby za septembrový termín zahlasovali, ak nechcú, aby boli voľby v júni, na čo sa podľa Matoviča v sále určite nájde dostatok hlasov.

Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD nepodporia pozmeňujúci návrh k novele Ústavy SR, ktorý predložili predstavitelia bývalej koalície. Zbytočne podľa Hlasu-SD komplikuje celú situáciu. Prekáža im, že neobsahuje možnosť referendom skrátiť volebné obdobie. Ak pozmeňujúci návrh prejde, poslanci nezahlasujú ani za celú novelu. Uviedol to líder strany Peter Pellegirini počas diskusie v pléne parlamentu.

Predstavitelia bývalej vládnej koalície nedokážu podľa Pellegriniho so cťou odísť a dať ľuďom možnosť zvoliť si nové vedenie. Treba podľa neho nájsť ústavné a pokojné riešenie a spolupracovať naprieč politickým spektrom. Považuje za nedôstojné, že sa chcú zabetónovať takmer až do konca volebného obdobia. "Preto strašiť návratom niekoho len preto, že vám to nevyhovuje, nie je vôbec demokratické, ale, naopak, je to totalitárske. Pretože každý, kto vyjde z riadnych alebo predčasných volieb, je demokraticky zvolený poslanec NR SR," vyhlásil Pellegrini, ktorý podľa svojich slov nepočul argument, prečo majú byť voľby 30. septembra, a nie v júni. Pokiaľ pozmeňujúci návrh prejde, Pellegrini garantuje, že ak budú po voľbách súčasťou väčšiny, posnažia sa presadiť zmenu.

Poslanec a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) opäť za klub deklaruje, že kollárovci by neboli ani proti hypotetickému júnovému termínu predčasných volieb. Reagoval tak vo faktickej poznámke k opozičnému vystúpeniu.

Ak sa pozrieme na poradie ďalších rečníkov, v prípade tohto zákona bude rozprava zrejme prebiehať až do ďalšieho dňa, a dnes teda takmer s určitosťou hlasovanie o zmene ústavy nemôžeme očakávať. Ústne prihlásených je ešte 17 poslancov vrátane koalície, opozície či nezaradených poslancov.

V rozprave vystúpil líder Smeru Robert Fico, ktorý zdôraznil, že predložený návrh Kolíkovej nepodporí. Kritizoval, že odvolaná vláda chce byť pri moci ešte do jesene. Fico kritizoval návrh, pretože vypúšťa referendum ako možnosť skrátenia volebného obdobia. Vyčítal, že k zákonu nebola diskusia.

Vláda, ktorá bola odvolaná v decembri 2022, tu chce podľa Fica byť do novembra 2023, keďže po predčasných voľbách bude ešte trvať nejaký čas, kým sa zloží vláda a požiada o dôveru. Šéf Smeru-SD nerozumie tomu, že odvolaná vláda chce byť pri moci, aby ukázala, že vie vládnuť. Kritizoval tiež, že vláda považuje za nespravodlivé odísť z funkcie už v máji či júni.

Do rozpravy, ktorá bola otvorená po pozmeňujúcom návrhu predloženým ministrom Milanom Krajniakom, sa prihlásilo vyše 20 poslancov ústne. V sále po naskakujúcom počte poslancov nastal značný hluk. Krajniak pozmeňujúcim návrhom chcel skrátiť volebné obdobie úpravou ústavného znenia. Prvá v rozprave vystupuje poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Tá navrhla, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie len uznesením.

V poslaneckých laviciach sa už objavuje aj Igor Matovič ako radový poslanec.

Ostatné body boli presunuté na najbližšiu schôdzu 31. januára, na tej dnešnej sa budú poslanci venovať vyslovene úprave ústavy. Diskusie prebiehajú aj medzi opozíciou.

Opozícia chce skorší, júnový termín

V uplynulom období sa hovorilo o viacerých možnostiach, ako ústavu novelizovať. Smer-SD a nezaradení poslanci z Hlasu-SD trvajú na podmienke, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom.

To odmieta napríklad SaS, preferuje samorozpustenie parlamentu. Ak sa bývalí koaliční partneri dohodnú na septembrovom termíne predčasných volieb, Mária Kolíková (SaS) hovorí o rýchlom technickom riešení. Do ústavy by sa doplnila veta, že volebné obdobie sa dá skrátiť, ak sa na tom parlament zhodne ústavným zákonom alebo uznesením.

Šeligova podmienka sa objaví v zvláštnom hlasovaní

Podpredseda strany Za ľudí a nezaradený poslanec Juraj Šeliga podmieňuje hlasovanie za novelu ústavy tým, že sa do nej zakotví postavenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Napokon sa však o tomto bude hlasovať v samostatnom bode. Hnutie OĽaNO má zas podmienku, aby sa sprísnili možnosti novelizácie volebného zákona. Navrhuje, aby sa jeho úpravy dali prijímať len ústavnou väčšinou, teda 90 a nie 76 hlasmi poslancov.

Na programe 78. schôdze ostala ešte neprerokovaná novela zákona o vodách z dielne koaličných poslancov. Rozhodnúť by sa malo napríklad aj o vládnej novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Poslanci by podľa programu mali tiež voliť predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo.