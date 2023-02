Chceme rozmraziť minimálne dôchodky, už nemôžeme čakať, uvádza HLAS - SD

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Hlas-SD navrhuje rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Poslanci podali pozmeňujúci návrh k zákonu o sociálnom poistení vo štvrtok ráno. Uviedol to Erik Tomáš (nezaradený) na tlačovej konferencii.

Tomáš povedal, že súčasná vláda plánuje rozmraziť minimálne dôchodky, ale až od 1. januára 2024. To je podľa neho neprijateľné. "Pri predpokladanej inflácii 17 % by penzisti nedostali nič. Už nemôžeme čakať," vyhlásil Tomáš. Ako doplnil, návrh podporili všetci poslanci sociálneho výboru a má podporu naprieč politickým spektrom.

Minimálne dôchodky by tiež mali podľa Tomáša stúpať o vyššie sumy, keďže ministerstvo práce prišlo s novým mechanizmom životného minima. "Životné minimum sa zvýši o oveľa viac, ako bolo predpokladané. Malo by to byť cez 260 eur," povedal Tomáš.

Mimoparlamentný Hlas-SD tiež predložil návrh o vrátení dotácie na obedy pre žiakov. Dotované obedy v škôlkach a školách boli po nástupe vlády Igora Matoviča (OĽANO) v roku 2020 zrušené.