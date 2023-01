V januári sme na elektrine ušetrili: Ceny sa však majú zvyšovať, môžu za to dodávatelia!

V januári si slovenské domácnosti a firmy vo svojich peňaženkách ušetrili niečo málo aspoň za dodávky elektriny. Ceny januárovej elektriny sa totiž dostali na najnižšiu úroveň za posledný rok. Portál Dáta bez pátosu uvádza, že dokonca v 4. štvrťroku 2021 sme za ceny energií platili viac ako teraz.

Vyzerá to na VEĽKÚ ryžu. Pán premiér: dajte tomu 5 minút 🙏 CENY ELEKTRINY ZA POSLEDNÝCH 13 mesiacov ukazujú, že: ✅ v... Posted by Dáta bez pátosu on Saturday, January 21, 2023

Zatiaľ čo v roku 2022 bola priemerná cena elektriny „na SPOTE“ (nákup deň vopred) 264,93 eur/MWh, v januári 2023 sa táto cena zatiaľ nedostala nad úroveň 137,03 eura/MWh. Ceny neporástli ani napriek tomu, že január býva zväčša vrcholom vykurovacej sezóny a v rokoch 2019-2021 boli práve decembrové a januárové SPOTové ceny najvyššie.

Galéria fotiek (4) Cena elektrickej energie na SPOTe (január 2023)

Zdroj: Energy-Charts

Galéria fotiek (4) Cena elektrickej energie na SPOTe (jan-dec 2022)

Zdroj: Energy-Charts

Dodávatelia elektrickej energie na Slovákoch ryžujú

Portál píše, že „cena elektriny je relatívne nízko už 4 mesiace s priemerom pod 200€.“ Nastáva preto otázka ako je možné, že cenníky od začiatku roka stúpajú napriek klesavej tendencii cien elektrickej energie na trhu. Odpoveďou môže byť podľa portálu snaha dodávateľov o zisk. Dodávajú, že pokiaľ ceny elektrickej energie na trhoch klesajú, dodávatelia tvrdia, že na pohyb v cenách energií sa nedá reagovať dostatočne rýchlo. Naopak, ak trhové ceny rastú, sú dodávatelia schopní ceny upravovať defacto okamžite.

Galéria fotiek (4) Porovnanie cien energií podľa trhu vs. výpočet cenníka ÚRSO

Zdroj: Facebook/ Dáta bez pátosu, SPP, Energy-Charts

Portál preto vyzýva povereného premiéra Eduarda Hegera k okamžitému zásahu. „Pozrite sa na to a zatlačte, silno, tuho, správnym smerom. My tuším, že épéhá, éón a podobným sa to nebude páčiť. Ale tu ide o budúcnosť republiky, firiem, živnostníkov, samospráv a i organizácií a občanov. A o výšku pomoci z našich daní,“ apeluje portál Dáta bez pátosu.