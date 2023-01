Kedy dorazí ďalšia vlna sneženia? Meteorológovia v tom majú jasno! Po chvíľkovom oteplení čakajte TOTO

BRATISLAVA - Rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu k nám začiatkom týždňa priniesla teplejšie počasie, vplyvom ktorého na západe a juhu Slovenska veľa snehu po víkendovej nádielke nezostalo. Netreba však hádzať flintu do žita, sneženie by malo po párdňovej prestávke opäť doraziť aj do nižších polôh.

Pondelok priniesol prevažne polooblačné počasie. Miestami je zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto, a to najmä na východe. Maximálna denná teplota sa pohybuje v rozmedzí od +6 °C do +11 °C. Na krajnom západe, v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a Šariši je chladnejšie, ručička teplomera sa šplhá od +1 °C do +6 °C. Pocitovú teplotu mierne znižuje vietor fúkajúci prevažne zo severu s rýchlosťou od 3 do 9 m/s, na juhovýchode v nárazoch lokálne okolo 14 m/s, čo je približne 50 km/h.

Spočiatku viac slnečných lúčov a potom...

V utorok a stredu sa oproti pondelku ešte viac vyčasí a denné teploty sa výraznejšie nezmenia, informuje imeteo.sk. V noci sa však poriadne obliekajte, na mnohých miestach môže teplota klesnúť až k hodnote -8 °C. Koncom týždňa pocítime zmenu aj počas dňa. Mala by doraziť ďalšia vlna sneženia a tak je pravdepodobné, že cez víkend sa opäť vyšantia na snehu aj tí, ktorí bývajú na juhu a západe.

Zaujímavosťou je, že sneh sa roztopil nielen v nižších polohách, ale biela pokrývka bude tento týždeň miznúť aj v severnejších lokalitách Slovenska a na horách. Najväčší úbytok snehu zaznamenajú Vysoké a Nízke Tatry. Ak patríte k milovníkom bielej pokrývky, nemusíte však mať obavy, koniec zimy to ešte neznamená a opäť sa vráti.