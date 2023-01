Chren kritizuje vládu: V podstate kašlú na problémy občanov, samospráv, firiem aj malých podnikov

"Najväčší problém je, a hovorím za všetkých starostov a primátorov, že vláda prisľúbila kompenzácie nárastu cien energií aj samosprávam, takisto ako občanom, ale dodnes nie sú známe žiadne podrobnosti," skonštatoval Chren.

Do toho sa ešte pridávajú vysoké zálohové faktúry

Ako tvrdí, politici posledné týždne intenzívne neriešia to, aby predstavili programy kompenzácií cien energií, ale len vlastné problémy. Považuje to za nepochopiteľné. "V podstate kašlú na problémy občanov, samospráv aj firiem, hlavne malých podnikov," poznamenal s tým, že všetky mestá a obce trpia výrazným nárastom cien energií či pohonných látok.

Kritizuje vládu za to, že výrazne zasiahla do rozpočtov samospráv a pre veľké množstvo z nich je takmer nemožné zostaviť rozpočet. Ako podotkol, do toho sa ešte pridávajú vysoké zálohové faktúry za energie. Napríklad pre zimný štadión v Ružinove by to mohlo znamenať o 20.000 eur viac. "Ak by sa to malo potvrdiť, tak si ho nebudeme môcť dovoliť prevádzkovať a budeme ho musieť vypnúť," doplnil Chren.

Starosta Kuruc priznáva, že pre bude ťažké hospodáriť s verejnými financiami

Starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc informoval, že podľa došlých predpisov za teplo na tento rok by mala mestská časť za budovu miestneho úradu platiť 170.000 eur, miesto 64.000 eur. V prípade škôl a škôlok hovorí o zvýšení zo 4000 na 24.000 eur.

Priznáva, že pre mestskú časť bude ťažké dobre hospodáriť s verejnými financiami tak, aby ju bolo možné nielen udržať, ale aj rozvíjať. "Mali sme od vlády očakávania, že obciam a mestám určite v takejto ťažkej dobe pomôže, ale stal sa presne opak," napísal na sociálnej sieti s tým, že budú musieť prehodnotiť zvyšovanie miestnych daní a poplatkov.