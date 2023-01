Každá nemocnica môže požiadať o zaradenie do inej úrovne kategorizácie

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Reforma nemocníc myslí aj na prípady, keď sa nemocnica chce uchádzať o zaradenie do inej úrovne v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Každá nemocnica má možnosť podať žiadosť o preradenie. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Petra Lániková v reakcii na ohlásenie nesúhlasnej petičnej akcie so zaradením nemocnice v Brezne do prvej úrovne.