Progresívne Slovensko sa rozrastá: Nová posila do zdravotníctva, stavili na tohto odborníka!

Do Progresívneho Slovenska (PS) dnes vstúpil zdravotnícky analytik a politológ Oskar Dvořák. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Michal Šimečka. Podľa neho je vstup Dvořáka do strany ďalším znakom toho, že zo strany PS sa stáva konkurencieschopná strana do nadchádzajúcich parlamentných volieb.

Vstup Dvořáka do strany vníma Šimečka ako vešký prínos. „Každý už dnes vie, v akom hroznom stave je zdravotníctvo,“ tvrdí. "Každý na Slovensku si zaslúži dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.“ Podľa Šimečku má práve Dvořákov vstup do strany pomôcť tejto vízii do budúcna.

Zdravotníctvo na Európskej úrovni

Oskar Dvořák pôsobil v Transparency International Slovensko. Neskôr sa podieľal na ambulantnej reforme aj reforme nemocníc, podieľa sa taktiež na zdravotníckej časti plánu obnovy. Podľa Dvořáka je neprijateľné, že na Slovensku máme najvyšší počet odvrátiteľných úmrtí a nízke dožitie v zdraví. Dvořák vo svojom vyjadrení prízvukuje: „Ako vhodné zázemie vidím práve Progresívne Slovensko," a dodáva: „Verím, že sa nám podarí dotiahnuť naše zdravotníctvo na skutočne európsku úroveň."