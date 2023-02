Zdravotníctvo je na kolenách, no zachraňuje súkromný biznis: Štát zaplatil miliónový dlh medzi príbuznými!

Na prípad, ktorý vyvoláva otázniky, upozornil denník SME. V celom príbehu ide o to, že svokor so zaťom majú očnú kliniku Uvea sídliacu v Martine. Tá dlhovala na nájomnom inej martinskej firme - C. Rent - 1,3 milióna eur. Využila preto možnosť, ktorú ponúka štát a prihlásila sa do oddlženia zdravotníckych zariadení. Na oddlženie nemocníc štát v roku 2020 vyčlenil 575 miliónov eur.

Firmu C. Rent pritom vlastnia členovia tej istej rodiny, ako firmu Uvea – v tomto prípade syn vyššie spomínaného svokra a zaťova manželka. Ministerstvo na seba prebralo dlh v máji minulého roka, o čom svedčí zmluva zverejnená v centrálnom registri zmlúv.

Formálne je všetko v poriadku

Ministerstvo podpísalo s firmou C. Rent ako veriteľom dohodu o novácii záväzku a dohodu o pristúpení k záväzku 9. mája 2021. V praxi to znamená, že ministerstvo prevzalo dlh firmy Uvea a stalo sa dlžníkom voči firme C. Rent a zaviazalo sa ho aj uhradiť. „Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že na základe tejto Dohody je Dlžník povinný uhradiť Veriteľovi Nový záväzok, ktorý predstavuje 98,49 % celkovej sumy istiny Doterajšieho záväzku, t.j. 1 346 325,51 eur,“ píše sa v dokumente. V týchto chvíľach by mali byť peniaze aj vyplatené. Podľa ministerstva zdravotníctva totiž očná klinika splnila podmienky oddlženia. "Rezort zdravotníctva nevstupuje do vzťahov medzi odberateľmi a dodávateľmi," reagovali na otázku, či im neprekáža, že takýmto oddlžením vlastne podporili rodinný biznis.

Majiteľmi kliniky Uvea sú Ján Bugan a jeho zať Michal Králik. Firmu C. Rent vlastní Buganov syn Marek a dcéra Barbora Králiková, ktorá je zároveň Králikovou manželkou. Králik v súvislosti s prípadom uviedol, že sa prihlásili do oddlženia preto, lebo spĺňali stanovené kritériá. Denníku SME povedal, že dlh bol spôsobený nezaplatenými faktúrami očnej kliniky za prenájom priestorov, v ktorých sa nachádza a prístrojov, ktoré používa, či za refakturáciu nimi spotrebovaných energií.

Podľa informácií denníka pritom firma Uvea nemala podlžnosti voči nikomu inému, iba rodinne prepojenej firme C. Rent. Iným platili, pri rodinne spriaznenej firme však vraj vedeli, že so splatnosťou faktúr počká.