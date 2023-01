Úradnícka vláda by nebola správnym riešením, zhodli sa Raši a Remišová

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Hlas-SD

BRATISLAVA - - Úradnícka vláda by v aktuálnej situácii nebola správnym riešením, v Národnej rade (NR) SR by nemusela získať dôveru a SR by bola v rovnakej situácii, ako je dnes. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo sa na tom zhodli podpredseda Hlasu-SD a nezaradený poslanec Richard Raši s vicepremiérkou a predsedníčkou strany Za ľudí Veronikou Remišovou. Hlas-SD trvá na predčasných voľbách. Remišová podčiarkla potrebu pokračovať v začatých reformách, čo podľa nej neurobí žiadna iná vláda.