Najväčší veriteľ nemocníc sa do ich oddlžovania nezapojil: Uviedol aj dôvod

BRATISLAVA - Najväčší veriteľ voči zdravotníckym zariadeniam sa na oddlžovaní nemocníc nezúčastnil, poukázalo na to Ministerstvo zdravotníctva SR. BFF Central Europe reagoval, že sa procesu zúčastniť nemohol, pretože podmienky boli zamerané na štandardných dodávateľov nemocníc. "Sme však stále otvorení pokračovať v rokovaniach s jednotlivými nemocnicami, ako aj s MZ SR o umožnení splácania ich záväzkov," uviedol jeho konateľ Marek Duban.

"Do procesu finančnej stabilizácie sa nezapojil okrem iných aj subjekt, ktorý sa špecializuje na odkupovanie a kapitalizáciu pohľadávok a je najväčším veriteľom voči zdravotníckym zariadeniam," uvádza rezort v informácii k opatreniam v zdravotníckych zariadeniach.

Poukázal na pohľadávky voči nemocniciam

Poukázal na to, že vo svojom portfóliu k 30. júnu 2022 eviduje pohľadávky voči nemocniciam na úrovni istiny v objeme 141,3 milióna eur a voči Národnej transfúznej službe SR v sume 5,7 milióna eur. "V prípade uplatnenia si príslušenstva v odhadovanej výške 80 miliónov eur to môže do budúcnosti predstavovať ďalšie významné riziko, ktorému môžu byť ústavné zdravotnícke zariadenia vystavené," skonštatovalo ministerstvo.

Duban vysvetlil, že podmienky v doterajších kolách oddlžovania verejných nemocníc, ktoré rezort nastavil, boli zamerané na štandardných dodávateľov verejných nemocníc, nie na iných veriteľov. "Z týchto dôvodov sme sa nemohli zúčastniť predchádzajúcich programov oddlžovania," dodal.

BFF Banking Group

BFF Central Europe je súčasťou BFF Banking Group, najväčšieho nezávislého špecializovaného finančného ústavu v Taliansku, ktorý sa okrem iného špecializuje na správu a bezregresný faktoring obchodných pohľadávok splatných voči subjektom verejnej správy.