Vo Vranove nad Topľou monitorujú situáciu okolo nemocnice: Budú bojovať za jej zachovanie

VRANOV NAD TOPĽOU - Mesto Vranov nad Topľou naďalej monitoruje situáciu týkajúcu sa tamojšej nemocnice. V súvislosti so zverejnenou základnou kostrou novej nemocničnej siete zo strany rezortu zdravotníctva to uviedol primátor mesta Ján Ragan.

"Podľa mne dostupných informácií vranovská nemocnica bude aj naďalej poskytovať súčasný rozsah zdravotníckej starostlivosti. To znamená, že jej zaradenie podľa novej kategorizácie a pridelenie doplnkových programov neovplyvní rozsah súčasnej zdravotníckej starostlivosti," povedal Ragan.

Podľa jeho slov sú v rokovaní s vedením nemocnice, ako aj so sieťou Svet zdravia. "Ak to bude potrebné, opäť budeme bojovať za zachovanie vranovskej nemocnice a jej oddelení. Som presvedčený, že v okrese Vranov nad Topľou, ktorého rozloha je približne 800 štvorcových kilometrov a má približne 80.000 obyvateľov, je zdravotnícke zariadenie so súčasným rozsahom zdravotníckych služieb potrebné," skonštatoval primátor.

Cieľom je zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti

"Cieľom siete ProCare a Svet zdravia je zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých svojich nemocniciach a poliklinikách naprieč Slovenskom. Sme toho názoru, že nová podmienená kategorizácia nemocníc v kombinácii s doplnkovými medicínskymi programami nám to umožní na každom pracovisku," uviedla komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, do ktorej vranovská nemocnica patrí.

Prvé výsledky reformy považujú za racionálne

Ako povedala, po roku príprav považujú prvé praktické výsledky reformy nemocničnej siete za racionálne. "Pri niektorých našich pracoviskách však budeme žiadať o zohľadnenie regionálnych špecifík, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnych odbornostiach nebolo z pohľadu budúcnosti lokálne ohrozené. Konkrétne hovoríme o zaradení galantskej nemocnice do druhej kategórie a podpore doplnkového programu vaskulárnych intervencií v rámci michalovskej nemocnice," doplnila Fedáková.

Reforma vraj neprináša revolučnú zmenu

Reforma nemocničnej siete neprináša podľa nej žiadnu revolučnú zmenu, ktorá by sa v blízkom časovom období dotýkala rozsahu zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom roka základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.