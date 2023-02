Jaroslav Naď hovorí o rotácii systémov protivzdušnej obrany, Fico žiada informácie

BRATISLAVA - Systémy protivzdušnej obrany od spojencov z NATO by na Slovensku mohli rotovať. Aktuálne prítomné systémy neodídu skôr než sa nahradia. Uviedol to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v Národnej rade (NR) SR v diskusii o návrhu na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území SR. Predseda Smeru-SD Robert Fico predložil k návrhu uznesenie, ktorým žiada informácie týkajúce sa stavu techniky či ochrany nášho vzdušného priestoru.

Naď ozrejmil, že predložený návrh má rozšíriť súhlas s prítomnosťou zahraničných vojsk na Slovensku o všetky členské krajiny NATO. Mandát má ostať do 3000 vojakov. "V priebehu mesiaca marec očakávame odchod Patriotu z Malaciek, ktorý poskytli USA," uviedol Naď s tým, že v tom čase už má byť u nás systém protivzdušnej obrany z Talianska. Poznamenal, že systémy protivzdušnej obrany s jednotkami spojencov by mohli u nás do budúcna rotovať, teda že tu nebude dlhodobo tá istá jednotka. Schválením návrhu sa má podľa Naďových slov zefektívniť a zrýchliť schopnosť reakcie na situáciu a uľahčiť výmena kontingentov.

Fico sa v tejto súvislosti pýta na skutočný stav systému protivzdušnej obrany S-300, ktorý Slovensko poslalo Ukrajine. Pýta sa, ako je možné, že teraz pomáha na Ukrajine, ak ho vedenie rezortu obrany označilo za nefunkčný. Predloženým uznesením chce zaviazať ministra, aby aj o tomto informoval poslancov. Okrem toho žiada odpovede na otázky o skutočnom stave ochrany nášho vzdušného priestoru, ak sa prítomné dve batérie majú presúvať.

Žiada tiež informácie, ako dlho budú náš vzdušný priestor chrániť poľské a české lietadlá a aký je harmonogram zapojenia maďarských. Pýta sa, kedy bude dokončená dodávka ostávajúcich 14 tankov Leopard z Nemecka, ktoré majú nahradiť bojové vozidlá pechoty darované Ukrajine. Ďalšia otázka sa týka skutočného stavu tankov Leopard a či bude nutná ich technická oprava. Pýta sa tiež, aký objem a druhy munície už SR poslala Ukrajine.