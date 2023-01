Zvýšené ceny energií predstavujú problém aj pre SAV, tvrdí jej predseda

BRATISLAVA - Zvýšené ceny energií predstavujú problém aj pre Slovenskú akadémiu vied (SAV), potvrdil to jej predseda Pavol Šajgalík. Pre akadémiu nárast cien spôsobuje podľa predsedu vážne problémy, keďže majú veľkú časť experimentálnych pracovísk, ktoré vyžadujú zvýšený energetický príkon. Netýka sa to len elektrickej energie, ale aj tepla.

Akadémia už urobila v tomto smere viacero opatrení. Na vykurovacie obdobie medzi sviatkami sa snažili, aby jednotlivé ústavy mali povinnú dovolenku, čo doteraz podľa predsedu SAV nikdy nebolo. "Aby sme mohli vykurovanie budov znížiť na temperovanie," vysvetlil.

Galéria fotiek (2) Budova Slovenskej akadémie vied

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Rozvodný systém repasovali

V areáli SAV je veľký rozvodný systém tepla, ktorý podľa Šajgalíka vykazoval isté známky opotrebovania vzhľadom na svoj vek, preto ho repasovali. "Snažíme sa obnoviť merania, aby sme vedeli koľko tepla, do ktorej budovy, a ako ide. Prijali sme také opatrenie, aby ústavy, ktoré sídla v areáli SAV, boli zainteresované do tohto kúrenia, takže im neposkytneme dotáciu na celé teplo, ale na 90 percent," uviedol. V sídle úradu SAV na Štefánikovej ulici plánujú vymeniť všetky žiarovky za LED, za radiátory chcú dať reflexné panely, aby teplo bolo nejakým spôsobom kumulované.

Nepodarilo sa dobre zazmluvniť cenu plynu

"Vec, ktorá nás trápi je, že sa nám nepodarilo celkom dobre zazmluvniť cenu plynu, ktorá je relatívne vysoká. Musíme hľadať v našom rozpočte zdroje, aby sme vedeli zabezpečiť teplo aspoň v tej miere, aby vedeli ľudia pracovať," povedal Šajgalík. Ako doplnil, vyzvali všetky inštitúcie, ktoré majú možnosť, aby začali uvažovať o alternatívnych zdrojoch energie.

"Takže pokiaľ sídli ústav v budove, kde sa dá dať na strechu fotovoltaický panel či majú vhodné podmienky na tepelné čerpadlá, snažím sa ich do toho priviesť. Zároveň im na to aj prispieť z nášho malého rozpočtu," poznamenal.

Momentálne nie sú oprávnení žiadať o prostriedky

Predseda akadémie doplnil, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR spúšťa schému na zatepľovanie historických budov, pričom SAV sa v takomto režime nachádza. "Tu sa však boríme s problémom. To je snáď jediné negatívum pri prechode ústavov na verejné výskumné inštitúcie, pretože výzvy, ktoré sa pripravujú alebo už sú vyhlásené, nepočítajú s verejnými výskumnými inštitúciami. Počítajú len s verejnoprávnou inštitúciou," uviedol predseda. Ako dodal, na prvý pohľad im pripadalo, že je to to isté, ale momentálne nie sú oprávnení žiadať o prostriedky. "Pracujeme na tom, aby táto malá legislatívna zmena nastala," uzavrel.