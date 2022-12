ROZHOVOR s Matúšom Vallom: Dva týždne v parlamente boli finančne horšie ako pandémia a vojna dohromady

Ako by ste zhodnotili uplynulé štyri roky vo funkcii?



- Drina, ktorú sme za štyri roky absolvovali, mala zmysel. Môžem hrdo povedať, že tie roky boli sprevádzané spoluprácou bez škandálov. Nebolo to však ľahké obdobie. Bolo poznačené tromi krízami - pandémiou, ktorá zastavila celý svet, pokračujúcou vojnou na Ukrajine a teraz aj energetickou krízou. Bolo to ťažké obdobie, ale mám pocit, že sa podarilo obnoviť dôveru spoluprácou. Splnil som drvivú väčšinu sľubov, ktoré som dal pred štyrmi rokmi. Ďakujem za to aj celému svojmu tímu. Teším sa na ďalšie obdobie, spoluprácu na všetkých úrovniach mesta, sme pripravení a pokračujeme ďalej.- Po finančnej stránke treba úprimne povedať, že posledné týždne v parlamente a rôzne zmeny zákonov urobili z Bratislavy jedno z najchudobnejších hlavných miest EÚ. My sa nemôžeme merať ani len s väčšími českými, nieto napríklad s rakúskymi mestami. Veľmi ťažké roky nám pripravil parlament a nepokladám to za fér.- Nie je nikde zohľadnené, že Bratislava je hlavné mesto. Máme peniaze podľa toho istého vzorca ako akákoľvek iná obec alebo mestečko na Slovensku. Skúšame byť európske mesto 21. storočia s peniazmi, ktorých budeme mať budúci rok najmenej za posledných 20 rokov. Postavenie Bratislavy v očiach vládnych politikov bolo vždy slabé, nebol tu nikdy politik, ktorý by sa za Bratislavu jasne postavil. Bratislava je pritom mesto všetkých ľudí. Chcem, aby to tak naďalej bolo, ale iné hlavné mestá majú iné postavenie. Aj z pohľadu finančného, aj z pohľadu kompetencií.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Zdroj: Topky/Maarty



Ako vnímate niektoré rozhodnutia štátu?



- Štát zobral samosprávam neskutočný balík peňazí. Keď si niekto myslí, že úbytok 450 miliónov eur nebude vidno v našich mestách a obciach, tak sa veľmi mýli. Všetky samosprávy zvyšujú poplatky, všetko sa zdražuje a je to výsledok toho, čo urobila vláda. Dva týždne v parlamente, kde sa menili zákony ako na bežiacom páse, boli pre Bratislavu z finančného hľadiska horšie ako pandémia s vojnou na Ukrajine dohromady.



Bude musieť aj Bratislava zvyšovať dane a poplatky?



- Určite sa nevyhneme zvyšovaniu poplatkov, je mi to úprimne ľúto. Ale ak nechceme napríklad rušiť základné umelecké školy či vo veľkom rušiť autobusové linky, budem musieť niektoré poplatky zvyšovať. V súčasnej dobe nie sme schopní postaviť vyrovnaný rozpočet. Čaká nás mesiac tvrdej práce, aby sme boli schopní to urobiť, a bude to veľmi bolestivé.



Budú v rozpočte na rok 2023 veľké škrty?



- Obrovské. Oproti tomuto roku nám chýbajú desiatky miliónov eur. Vláda nám nepomohla ani s 30-miliónovým výpadkom cestovného pri MHD počas pandémie. Keď si zrátame cenu energií, infláciu, valorizáciu platov, nové platby, ktoré vláda bez konzultácie s nami dala, máme obrovský problém. Je dôležité, aby vláda pomáhala ľuďom, ale som presvedčený, že svojimi opatreniami proti samosprávam zhorší život všetkým obyvateľom Slovenska.



Okrem toho, že by si Bratislava zaslúžila viac financií, mali by sa posilniť aj niektoré jej kompetencie?



- Zažili sme nevídané útoky na fakt, že Bratislava vydáva záväzné stanovisko. Je to niečo, čo si desiatky rokov nikto nedovolil. Úsilím je, aby tam, kde je územný plán zóny, nemohla Bratislava vydávať záväzné stanovisko, ale vydávala by ho mestská časť, ktorá ho urobila. Pohľad na Bratislavu ako celok musí mať magistrát a štát sa to z nepochopiteľných dôvodov usiluje obmedziť. Je to jeden z najväčších útokov na samostatnosť a rozvoj mesta. Predstavitelia vlády nerozumejú samospráve. Nie je tam nikto, kto by bol silným hlasom pre samosprávu, napriek tomu, že sme ako ÚMS žiadali, aby vznikol post splnomocnenca. A pritom sa stačí pozrieť do zahraničia, kde to funguje.



V minulosti sa objavili vyjadrenia o tom, že Bratislava by mala plniť funkciu samosprávneho kraja. Súhlasili ste s tým aj vy. Stále to tak vnímate?



- V Bratislave máme štyri úrovne správy. Máme mestské časti, magistrát, samosprávny kraj a štát. Je to absurdná vec, ktorá je unikátna v celej Európe. Logicky to nedáva zmysel.



Čiže nie ste za zrušenie kraja, hoci ten systém je anomália?



- To by som si nedovolil. Treba sa o tom baviť, diskutovať, ako to má byť. Väčšina veľkých miest sú zároveň samosprávne kraje, napríklad Praha aj Viedeň.



Aká by bola najideálnejšia kombinácia spolupráce?



- Mestské časti sú dôležité. Takisto majú zmysel volení starostovia. Bol by som však opatrnejší v tom, či Bratislava potrebuje v každej mestskej časti aj svoje miestne zastupiteľstvo. Dá sa o tom diskutovať, ale s veľkou pokorou a nohami na zemi. O čom sa tiež treba baviť, sú kompetencie medzi mestom a mestskou časťou.