Poliačik sa pre koncesionárske poplatky pustil do svojich bývalých kolegov z SaS! Dal im otázku na telo

Archívne video: Reakcia Richarda Sulíka na schválený rozpočet

Ako uviedol Poliačik, k zrušeniu koncesionárskych poplatkov má jednu poznámku. „Aj keď sme v SaS k tomu zbierali podpisy pod referendum, aj keď sme to dávali do programu, aj keď sa to navrhovalo v parlamente niekoľkokrát, išlo o trojstupňový proces,“ povedal. Zacitoval z programu liberálov, s ktorým išli do volieb ešte v roku 2010. “Financovanie verejnoprávnych médií prostredníctvom koncesionárskych poplatkov je nespravodlivé, nesolidárne a nesociálne. Nevytvára reálny tlak na vedenie verejnoprávnych médií na zvyšovanie efektivity ich práce a v prípade nedostatku financií na ich chod sa dodatočne zaťažuje štátny rozpočet,“ písalo sa v ňom.

Galéria fotiek (4) Martin Poliačik

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

SaS v tom čase navrhla zrušiť koncesionárske poplatky, vyčísliť reálne náklady na prevádzku verejnoprávnych médií na základe dôkladného auditu a určiť percentuálnu časť HDP, ktorá bude schopná pokryť tieto náklady. „Zabezpečíme spravodlivejší spôsob financovania verejnoprávnych médií. Zákonným nárokom na financovanie zo štátneho rozpočtu sa odbúra politická závislosť,“ tvrdili.

Poliačika preto teraz zaujíma, ako na tom sú „s tým auditom a akú časť HDP teda ideme účelovo naviazať na financovanie verejnoprávnych médií.“ Lebo ako tvrdí, „bez toho je zrušenie koncesií v tomto období kus riskantným počinom.“

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Zrušenie koncesionárskych poplatkov schválili poslanci vo štvrtok krátko pred tým, ako odhlasovali samotný štátny rozpočet. V návrhu je zároveň spomenutý aj model, ako by mali byť tieto peniaze nahradené. „Navrhuje sa zrušenie úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS, tzv. koncesionárskych poplatkov, a nahrádza ich nárokovateľným príspevkom zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej výške, ktorý sa bude každoročne valorizovať o mieru inflácie," vysvetlili predkladatelia. Príspevok sa bude poskytovať do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Účinnosť má zmena nadobudnúť od 1. júla 2023.

Šéf SaS Richard Sulík po hlasovaní pripomenul, že RTVS sa v súčasnosti financuje z koncesionárskych poplatkov len z polovice. "To, čo ideme urobiť, je, že od 1. júla sa rušia koncesionárske poplatky a zavedie sa trvalé financovanie," vysvetlil. Priznal však, že na konkrétnych číslach dohoda zatiaľ nie je. Prízvukoval však, že k valorizácii bude dochádzať automaticky. Sulík si od zmien sľubuje aj väčšiu nezávislosť.