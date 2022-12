Nová dohoda medzi SaS a OĽaNO pri rozpočte: Našli ju opäť až po odchode Matoviča, zrušia sa koncesionárske poplatky?

Dohodu našli na rokovaniach bez Matoviča ... zase

"S partnermi sme rokovali dlhé hodiny a každý z nás musel pristúpiť na kompromisy," povedal po úmornom rokovaní premiér v demisii Eduard Heger. Zaujímavosťou je, že (podobne ako pri dohode s lekármi) aj teraz došlo k nečakane rýchlemu posunu v prípade dohody v momente, keď sa rozhodol viac na rokovaniach neparticipovať minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič.

Obsah dohody

Schválenie rozpočtu považuje premiér za prioritu, pretože je to vraj kľúčový dokument pre chod štátu a je podľa jeho slov označovaný aj ako zákon roka. "O to viac si vážim, že sme dnes oznámili dohodu a rozpočet podporia strany OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí a SaS," pochválil sa predseda vlády v demisii.

Z čoho teda pozostáva nová dohoda medzi OĽaNO a SaS pri podpore štátneho rozpočtu? Nuž, na túto tému ponúkame prehľad konkrétnych bodov dohody:

výdavkové limity (bod, ktorý si vybojovala hlavne SaS)

(bod, ktorý si vybojovala hlavne SaS) zdanenie ruskej ropy, prepravy plynu, liehu a hazardu

zavedenie nižšej dane vo výške 10% na gastro a športoviská či vleky

zrušenie koncesionárskych poplatkov, z ktorej bolo parciálne financované vysielanie verejnoprávnej RTVS

zmena v ECO - registračného poplatku pre autá

príspevok pre zdravotníctvo vo výške 740 + 80 miliónov eur (820 miliónov eur)

Sulík ozrejmil, že ústupok SaS spočíval v schválení niektorých vyšších daní. Súhlasí, že tieto kroky prinesú zisk do štátneho rozpočtu a je rád, že niektoré dane sa zároveň znížia. "Som rád, že sme dospeli k záveru, že sme dospeli k dohode. Aj nám veľmi záleží na tom, aby pomoc pre ľudí vedela byť doručená, aby tomu nebránili legislatívne obmedzenia, ku ktorým by mohlo dôjsť, ak by nastalo rozpočtové provizórium," vyzdvihol predseda liberálov.

Žiadna nová 76-tka vyrokovaná zo strany SaS nie je, dohoda je zatiaľ len na rozpočte, zvýrazňuje Sulík

Čo sa týka rokovaní o novej či rekonštruovanej vláde, novej väčšine v parlamente alebo predčasných voľbách, podľa Sulíka to oddelili od rokovaní o rozpočte. Dohoda na rokovaniach podľa neho zatiaľ nie je. Počas dňa sa mal aj s ďalšími predstaviteľmi SaS stretnúť s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Tá dala zvyšku koalície šancu na novú, zrekonštruovanú vládu do konca januára, inak začne podľa ústavy postupovať "ďalej", čo by zrejme znamenalo vymenovanie jej vlastnej "úradníckej" vlády, za ktorú by niesla zodpovednosť.

Matovič ustúpil, prečo?

Na záver dňa ešte odpovedá aj sám líder OĽaNO na otázku, prečo k dohode o schválení rozpočtu a jeho následnej demisii nakoniec došlo. Pred pár dňami to totiž vyzeralo, že OĽaNO a SaS sú na nože a po páde vlády už nikdy nebudú komunikačne kompatibilní. "Keďže všetci sme vedeli, že krvavé oči Sulíka túžia len po jednom - a preto som urobil, podľa mňa, jediné rozumné rozhodnutie. Moju hlavu za pomoc ľuďom. Mne to neublíži a milióny rukojemníkov budú vyslobodené. Pohoda, kľud, nebojte. Zažil som saskárov na 14 stretnutiach o pomoci rodinám. Nič s nimi nepohlo a drísty o tom, že inflácia raz skončí a preto pomáhať rodinám netreba, mi dodnes rezonujú v ušiach. Oni by to fakt ľuďou s úsmevom spravili. Ja nie. To je rozdiel medzi nami," odôvodňuje svoj ústupok Matovič.