SaS dala Hegerovi košom: Premiér definitívne zlomil palicu nad 76-tkou, chce si dohodnúť termín volieb!

BRATISLAVA - Posledné nádeje o nejakej novej 76-tke poslancov novej vládnej väčšiny, ktorú by viedol Eduard Heger, zrejme definitívne spľasli. Hlavným dôvodom je odmietavý postoj SaS, ktorá sa nechce zúčastňovať na kreovaní tejto novej väčšiny. Práve dnes uverejnili dôvod, že nová 76-tka je vraj len "Hegerova chiméra". SaS preto hovorí o predčasných voľbách so septembrovým termínom.

VIDEO Boris Kollár reaguje na aktuálnu situáciu:

SaS sa rozhodla, že odmietne ponuku na novú parlamentnú väčšinu pre novú vládu Hegera, tzv. 76-tku

Premiér ešte v pondelok hovoril o tom, že SaS nepodporí plány na novú 76-tku

Heger už otvorene hovorí o predčasných voľbách a OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí a SaS pozval na rokovanie o ich možnom termíne

Kollár oceňuje, že SaS sa priklonila k predčasným voľbám, akceptovať môžu aj septembrový termín

Matovič očakáva nový prieskum, v ktorom vraj má SaS po dlhej dobe preferenčne stúpnuť

Aktualizácia 16:16

"Myslel som si, že by to mol dať. Pán premiér mal našu dôveru, ale musel súhlasiť s tým septembrom. Premiér Heger však s týmto veľmi nechcel súhlasiť, no musel by ustúpiť tejto podmienke," komentuje Kollár tému novej 76-tky a jej realizácie.

Aktualizácia 16:05

Kollár pripomína, že s prezidentkou a Hegerom sa medzi šiestimi očami vraj rozprávali aj o tom, že ak sa súčasná vláda dohodne na rozumnom termíne volieb, je ochotná túto vládu ponechať v "dovládnutí". "Oceňujeme, že SaS prišla s ráciom a podporila predčasné voľby. Sme rodina podporuje júnové voľby. Čo najskôr, aby sme krajinu vyviedli von a konečne mohla prísť vláda, ktorá bude mať plné kompetencie a bude mať plnú dôveru občanov, no sme ochotní prstúpiť aj na kompromis, a to by bol ten september. Nebudeme sa hádzať o zem," pripúšťa Kollár.

Aktualizácia 16:04 - Matovič reaguje na sociálnej sieti

Matovič reaguje na súčasnú situáciu statusom. SaS sa podľa jeho domnienok už do parlamentu po tomto kroku vraj nedostane. "Dostal strach. Až panický strach z toho, že Edo s Jarom si založia stredoliberálnu stranu a tak by stranu profesionálneho povalača vlád už málokto volil. Zároveň si vyňuchal výsledky prieskumu, ktorý zverejní vo štvrtok JOJ a z ktorého má vyplynúť, že podpora SaS po viac ako pol roku prvýkrát stúpne," myslí si Matovič.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Aktualizácia 15:38 - Premiér Heger zlomil palicu nad novou 76-tkou

Heger už v reakcii na odmietavé stanovisko SaS nahral reakčné video, v ktorom definitívne hádže za hlavu akékoľvek snahy o novú 76-tku a koaličných partnerov pozýva na stretnutie ohľadom termínu predčasných volieb. "Aktuálne sa ako najreálnejší javí jesenný termín," povedal Heger vo videu. Podľa Hegera s iniciatívou na vznik novej 76-tky prišiel pôvodne sám Sulík, ktorý dnes túto alternatívu odmieta, a to len deň po odhlasovaní nedôvery vláde.

Aktualizácia 14:14 - Reakcia Remišovej

Na sociálnej sieti na krok SaS už reaguje aj Veronika Remišová, ktorá nie je prekvapená z toho, že zlyhanie na novej 76-tke prišlo práve "zo strany Richarda Sulíka". "SaS sa ukázala ako nepoužiteľný partner s hlbokou stopou deštrukcie a Edovi patrí vďaka za to, že sa o to aspoň pokúsil. Za predčasné voľby ako darček Ficovi a extrému hlasovať nebudeme. Zodpovednosť nech nesú tí, ktorí chaos, hádky a neustály konflikt tri roky živili," píše predsedníčka Za ľudí.

Boris Kollár medzitým ako predseda parlamentu ohlásil mimoriadny brífing v priestoroch Národnej rady na 16:00.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

Posledné prosby Hegera v statuse

Ešte v pondelok večer pritom premiér v demisii Eduard Heger na sociálnej sieti priznal, že Sulík mu doslova zabuchol dvere pred nosom, hoci predtým sa vraj k novej 76-tke chcel prikloniť. "Súhlasil, no dnes (včera, pozn. red.) ma požiadal, aby som nechodil. Keďže nemám možnosť prihovoriť sa vám osobne, urobím tak verejne. Otvorene však hovorím, že ma to mrzí. Niektorí z vás mi totiž avizovali, že sa podpore novej 76-ky nebránia," písal sklamaný Heger, ktorý na konci však aj tak stále veril, že SaS zmení názor.

"Ja osobne si neviem a ani nechcem predstaviť, že dnes by o týchto investíciách mala rozhodovať družina okolo Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Tá družina, o ktorej dnes desiatky ľudí vypovedajú ako kradli. Chcem veriť, že tohto scenára si bol vedomý aj Richard Sulík, preto za mnou hneď deň po vyslovení nedôvery prišiel s ponukou novej 76-ky," napísal Heger s tým, že ide vraj o "kamikadze jazdu s celou SaS aj touto krajinou".

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook/Eduard Heger - predseda vlády SR

Nádeje vyfučali, SaS odmieta kreovať novú 76-tku

Podľa SaS však už vraj nie je o čom rokovať a definitívne tak pochováva akúkoľvek Hegerovu snahu o novú vládu do najbližších riadnych volieb. "Diskusiu o novej väčšine odmietame. Toto je jasný postoj poslaneckého klubu SaS. Boli sme pripravení rokovať, avšak doteraz nevieme, kto je skutočným lídrom OĽaNO. Navyše, stále hrozí, že Eduard Heger odíde z OĽaNO a nebude mať nielen silu, ale s inou stranou ani legitimitu skladať novú vládu. Seriózna diskusia nemá zmysel tiež preto, že jednotná nie je ani samotná koalícia. Je to práve Sme rodina s Borisom Kollárom, ktorí odmietajú podporiť novú 76-ku. V takejto absurdnej situácii sa preto Eduard Heger v prvom rade musí obrátiť na Igora Matoviča a vlastných partnerov, ktorí mu podkopávajú nohy,“ odôvodňuje Sulík odmietavý postoj klubu SaS.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Sloboda a Solidarita

Nová väčšina je vraj len chiméra, Slovensko čakajú predčasné voľby, mieni Gröhling

Podľa SaS je vraj taká 76-tka, ktorú by akceptovala aj prezidentka, chiméra a jej hľadanie je strata času. Neprichádza tak do úvahy iný scenár, ako predčasné voľby. "Diskusia o predčasných voľbách je v tejto situácii absolútne legitímna. Karty by mali byť rozdané nanovo a jednotlivé strany by mali dostať možnosť opätovne zabojovať o dôveru voličov. Podpora 76-tky s tými istými ľuďmi a Igorom Matovičom ako šéfom OĽaNO je len a len podceňovanie schopnosti občanov správne sa rozhodnúť," doplnil podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Opozícia nechce čakať až do septembra

Na margo predčasných volieb sa ozvala aj mimoparlamentná strana Hlas-SD, ktorá rovnako požaduje predčasné voľby, no nie až v septembri, ako to deklaruje SaS. "Hlas dlhodobo tvrdí, že jediným možným východiskom z hlbokej politickej krízy na Slovensku sú predčasné voľby. Čím skôr sa budú konať, tým lepšie pre ľudí na Slovensku. Nevidíme žiaden dôvod na predlžovanie súčasného marazmu až do septembra. Žiadame čo najskôr splniť vôľu dvoch tretín slovenských občanov a uskutočniť predčasné voľby ešte v prvej polovici roka, presne tak, ako žiada pani prezidentka a ako deklaroval predseda parlamentu," reaguje na aktuálnu diskusiu strana cez svoju hovorkyňu Patríciu Medveď Macíkovú.