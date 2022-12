SHMÚ upozorňuje: Na strednom a východnom Slovensku sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje

BRATISLAVA - Na východnom a strednom Slovensku sa v pondelok môžu tvoriť snehové jazyky či záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia takmer pre celý Žilinský kraj a tiež okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskobystrickom kraji, okres Prievidza v Trenčianskom kraji, okresy Rožňava a Spišská Nová Ves v Košickom kraji a okresy Kežmarok, Levoča a Poprad v Prešovskom kraji.

"Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomína SHMÚ. Pre niektoré okresy platia výstrahy do 15.00 h, vo väčšine okresov do polnoci z pondelka na utorok (13. 12.). SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa pre okresy Michalovce a Sobrance. Výstrahy predbežne platia do 14.00 h.