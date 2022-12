Počasie sa stále neumúdrilo: Na cestách si dávajte pozor, dopravu komplikuje sneh i hmla, vytvárajú sa aj kolóny

Slovenská správa ciest (SSC) na svojom portáli zjazdnost.sk varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalite Iliašovce. Stellacentrum upozorňuje na snehové jazyky a záveje v úseku Hruštín - Príslop a v okolí Malatinej na Orave. "Ľad je na ceste v úseku Trstice - Topoľníky," dodáva.

Galéria fotiek (2) Mapa zobrazuje druh snehovej vrstvy

Zdroj: zjazdnost.sk

Treba rátať so zdržaním

Zelená vlna RTVS informuje o kolónach so zdržaním 15 minút, ktoré sa tvoria pri vjazde do Bratislavy na diaľnici D1 v smere zo Senca i na diaľnici D2 od Stupavy. Kolónu s 20-minútovým zdržaním nahlásili vodiči aj v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, približne 15 minút sa zdržia vodiči v kolóne v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce.

Potrápia nás aj lavíny vo vysokých polohách Tatier

Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, pretrváva vo vysokých polohách Západných, Vysokých aj Nízkych Tatier. V ostatných pohoriach a polohách je malá lavínová hrozba, prvý stupeň. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. "Lavínové nebezpečenstvo hrozí predovšetkým na záveterných svahoch, kde je naviate väčšie množstvo nového snehu, uloženého vo forme snehových dosiek, vankúšov a prevejov. Uvoľnenie lavíny je tu možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení," zhodnotil Kyzek.

Nízke teploty negatívne vplývajú na stabilitu snehu

Na horách v uplynulých dňoch pripadlo desať až 50 centimetrov nového snehu. Jeho rozmiestnenie je vplyvom vetra rozdielne. "Počas nedele (11. 12.) fúkal silný vietor, ktorý dosahoval 40 metrov za sekundu. Sneh je často uložený až v pásme lesa alebo v rôznych depresiách, pod stenami, sedlami a podobne," dodal Kyzek. Od pondelka (12. 12.) sa nad územím Slovenska udržuje výbežok veľmi studeného vzduchu. Teploty na horách klesli pod mínus desať, vo vysokých polohách Tatier pod mínus 15 stupňov Celzia. Silné ochladenie bude mať podľa Kyzeka negatívny vplyv na stabilitu snehovej pokrývky.