Počasie robí problémy aj v ostatných krajinách: Vo švajčiarskych horách namerali mimoriadne silné mrazy

Najnižšie teploty v nadmorskej výške do 1000 metrov zaznamenali v mestečku Welschenrohr na severozápade Švajčiarska. V nadmorskej výške 679 metrov tam namerali -17,9 stupňa Celzia.

Napriek tomu však v alpskej krajine v noci na pondelok nepadol žiaden teplotný rekord. Väčšinu teplotných rekordov súvisiacich s chladným počasím vo Švajčiarsku namerali v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Podľa švajčiarskeho meteorologického úradu namerali doposiaľ najnižšiu teplotu v januári 1987 v obci La Brévine na západe Švajčiarska, kde teplota klesla na -41,8 stupňa Celzia. V noci na pondelok tam bolo -25,3 stupňa.

Počasie v Česku komplikuje dopravu aj v smere na Slovensko

Nízke teploty a intenzívne sneženie komplikujú dopravu v celej Českej republike. Polícia a hasiči od pondelkového rána zasahovali pri desiatkach dopravných nehôd, meškania môžu mať aj vlaky. Dva cestné úseky smerom na Slovensko v Moravskosliezskom kraji polícia uzatvorila, jeden pre nákladnú dopravu a jeden úplne. V niektorých oblastiach meteorológovia očakávajú sneženie až do polnoci. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe správ Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Polície ČR a stanice ČT24.

Veľmi komplikovaná dopravná situácia je podľa ČT24 v Moravskosliezskom kraji. V oblasti nepretržite sneží od nedeľňajšieho rána, cesty sa šmýkajú a došlo tam k desiatkam dopravných nehôd. Z dôvodu silného sneženia tam tiež polícia pre kamióny a nákladné autá s prívesom uzavrela cestu z Ostravíc smerom k slovenským hraniciam. Zatiaľ ide o preventívne opatrenie, osobné autá po ceste prechádzajú. Úsek sa nemôže soliť, pretože v blízkosti sa nachádza priehrada s pitnou vodou.

Polícia tiež uzatvorila cestu prvej triedy číslo 11. V úseku od Bystřice na Slovensko je z dôvodu nehody nákladných áut tento hlavný ťah neprejazdný v oboch smeroch. Zatiaľ nie je zrejmé, ako dlho uzávera potrvá. Vodiči majú k dispozícii obchádzkové trasy, ale aj na tých sú hlásené nehody. Sneh od rána komplikuje dopravu aj v českom hlavnom meste. V Prahe meškajú niektoré električky, autobusy MHD aj autobusy prímestskej dopravy. V železničnej doprave môžu nastať meškania vlakov najmä z dôvodu zvýšenej poruchovosti lokomotív a motorov pri nízkych teplotách.

Najviac snehu napadlo v horských oblastiach, na hrebeňoch Krkonôš je to 30 až 50 centimetrov. Práve tam vyhlásila horská služba prvýkrát v tejto zimnej sezóne prvý stupeň lavínového nebezpečenstva. Snežiť by podľa meteorológov malo počas celého pondelka, a to vo väčšine Libereckého, Královohradeckého, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja, kde môže napadnúť 25 centimetrov nového snehu. ČHMÚ vydal výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a pred silnými mrazmi.