Vo Vysokých Tatrách zabíjala lavína! Dvaja turisti sa aj napriek varovaniam chatárov vybrali do Priečneho sedla

BRATISLAVA - Lavína vo Vysokých Tatrách si vyžiadala životy dvoch turistov vo veku 36 a 41 rokov, ktorí sa napriek varovaniam chatárov vybrali do Priečneho sedla. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

V sobotu (10. 12.) večer sa na horských záchranárov obrátila priateľka slovenského turistu, ktorý sa ráno vybral aj s kamarátom na túru do Malej Studenej doliny. Dvojica mala v úmysle prejsť cez Priečne sedlo alebo vystúpiť na Širokú vežu. Keďže sa jej s ním nepodarilo skontaktovať, informovala HZS.

"Po preverení chát v trase postupu sa záchranárom podarilo zistiť, že dvojica bola naposledy videná na Téryho chate, odkiaľ sa aj napriek varovaniam zamestnancov vybrali do Priečneho sedla," uvádzajú horskí záchranári. Podľa ich zistení sa do Priečneho sedla v približne rovnakom čase, no zo Zbojníckej chaty, vybrala aj iná dvojica turistov. Pre zlé podmienky pod sedlom sa však otočili a vrátili a chatu. Zo sedla nevideli nikoho zostupovať a v snehu neboli žiadne stopy.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Horská záchranná služba

Oblasť išiel preveriť dobrovoľný záchranár HZS pracujúci na chate spolu s ďalším kolegom. Z doliny spozorovali veľkú lavínu, ktorá sa uvoľnila spod Priečneho sedla. Lavínište prehľadali, no bezúspešne. "Zo Starého Smokovca medzitým odišli záchranári HZS s vyhľadávacím systémom Recco a dvaja psovodi s lavínovými psami. Pes označil miesta zasypania oboch mužov," dodala HZS. Pre husté sneženie, silný vietor, zvyšujúce sa riziko pádu ďalších lavín, ako aj nepriaznivú predpoveď počasia sa záchranári ešte v noci vrátili na základňu. "Transport nebohých prebehne hneď, ako to poveternostné podmienky a lavínová situácia dovolia," uvádzajú horskí záchranári.