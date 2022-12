Spojenie eurovolieb a druhého kola voľby prezidenta stratilo podporu od politikov, tvrdí Vetrák

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Spojenie volieb do Európskeho parlamentu a druhého kola voľby prezidenta na jeden termín už nemá v koalícii podporu. Parlamentom ešte v novembri neprešla novela Ústavy SR, ktorá by to predpokladala. Poslanec Milan Vetrák (OĽANO) tvrdí, že dôvodom je skúsenosť zo spojených samosprávnych volieb, keď obsadila jedna "partia" všetky úrovne komunálu.