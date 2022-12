Voľby poštou zo zahraničia sa zjednodušia: Hlasovacie lístky si voliči budú môcť vytlačiť

Hlasovacie lístky sa budú dať stiahnuť z webu MV, volič nebude musieť čakať, kým mu prídu zo Slovenska. Vytlačí si ich sám, ak požiadal o voľbu poštou elektronicky. V prípade, že požiadal o voľbu poštou v listinnej podobe, hlasovacie lístky mu zašlú, no bude si ich taktiež môcť vytlačiť. Volič však bude musieť čakať na zaslanie volebnej obálky. "Obálka je problém, lebo obálka musí byť opatrená štátnym znakom. Bude sa posielať poštou aj naďalej, bez hlasovacích lístkov," skonštatoval poslanec parlamentu Milan Vetrák (OĽANO). Vylepšenie by videl v pomoci ambasád, aby sa lístky posielali cez diplomatickú poštu. To sa zatiaľ podľa Vetráka nezaviedlo.

Sledovanie svojej zásielky

Volič si bude môcť po novom sledovať svoju zásielku. Zasielať sa mu budú notifikácie na jeho e-mailovú adresu a do elektronickej schránky, ak ju má zriadenú a aktivovanú. Vytvorí sa aj jednotný zoznam voličov zo zahraničia. "Dnes časť voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, mala osobitný okrsok na ministerstve vnútra a zvyšok sa nám roztratil po obciach, čiže nikto presne nevedel, koľko ich je, koho volili, nebola žiadna štatistika," povedal Vetrák.

Žiadosť o voľbu oštou aj elektronicky

Rezort vnútra bude viesť osobitný zoznam voličov žiadajúcich o voľbu poštou zo zahraničia. "V súčasnosti žiadatelia o voľbu poštou komunikujú s obcou ich trvalého pobytu. Podľa nového modelu budú všetky žiadosti o voľbu poštou adresované ministerstvu vnútra," vysvetlil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Voliči zo zahraničia budú môcť žiadať o voľbu poštou v listinnej podobe alebo elektronicky cez nový informačný systém alebo cez ústredný portál verejnej správy. Voľba poštou zo zahraničia sa zatiaľ nerozšíri na voľbu prezidenta. Poslanci totiž ešte v novembri neschválili zmenu Ústavy SR, ktorá to mala zaviesť.