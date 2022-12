Má rakovinu a celú liečbu si musí platiť sám: Zdravotná poisťovňa ho už trikrát odmietla

BRATISLAVA - František Grácz vlani vážne ochorel. Zistili mu rakovinu žalúdka i pažeráka. Absolvoval operáciu aj liečbu, no po roku sa choroba vrátila. Objavili sa aj metastázy. Ošetrujúci lekár navrhol imunologickú liečbu, poisťovňa ju však odmieta preplatiť, lebo liek nie je kategorizovaný.

Františkovi nezostáva zatiaľ nič iné a liečbu si platí sám. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) mu už trikrát odmietla preplatiť náklady. „Môj ošetrujúci lekár mi navrhol imunoterapeutickú liečbu. Bohužiaľ, tento liek nie je kategorizovaný v rámci Slovenska,“ uviedol František pre RTVS.

Lekár poslal zdravotnej poisťovni žiadosť o udelenie výnimky na uhradenie nekategorizovaného lieku. Tú však zamietli. „Odvolali sme sa. Na základe odvolania nám to opätovne zamietli, preto, lebo liek nie je kategorizovaný, a tak nám ho nemôžu poskytnúť. My sme však žiadali práve výnimku. Vieme, že liek nie je kategorizovaný, pripadá mi to ako Hlava XXII,“ pokračuje František.

Ako informuje verejnoprávna televízia, VŠZP liek Opdivo preplatila vlani 83 poistencom. V tomto roku, do septembra, ďalším 85. František Grácz k nim však nepatrí. „Pre poisťovňu nie je rozhodujúce či lekár napíše, že ide o jedinú vhodnú možnosť liečby, keďže je to iba jedno z kritérií. Poisťovňa skúma či boli využité všetky štandardne dostupné terapeutické možnosti liečby,“ uviedla pre RTVS hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Nová legislatíva

Podľa novely zákona, ktorá platí od augusta, sú zdravotné poisťovne povinné zverejňovať kritériá, na základe ktorých uhrádzajú takzvané výnimkové lieky. "Ja som si tie kritériá pozerala a nie sú dostatočne jasné pre lekára, aby vedel, že či v tejto konkrétnej zdravotnej indikácii pri naplnení parametrov konkrétnej liečby alebo zdravotného stavu ten liek pacient dosiahne," vyjadrila sa zdravotnícka analytička Jana Ježíková.

Napriek tomu, že František si poctivo platí odvody, imunoterapiu, ktorá uňho evidentne dobre zaberá, hradí z vlastného vrecka. "Absolvoval som 5 mesiacov terapií, posledné CT ukázalo opätovný regres v nádore a progres v liečbe. Jedna dávka stojí 4100 eur," skonštatoval.

Pacient sa môže podľa Ježíkovej obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dovtedy si však liek musí hradiť sám alebo z nejakých zbierok.