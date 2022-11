Onkológ radí: Toto je najľahší a najlacnejší spôsob, ako sa dá znížiť riziko rakoviny až o 80 percent

COTTINGHAM - Len tridsať sekúnd slnečného svetla medzi východom slnka a deviatou ráno by mohlo znížiť riziko na rozvoj väčšiny typov rakoviny až o 80 percent. Tvrdí to výskum britských vedcov. Podľa nich sa stačí len na chvíľu po prebudení vystaviť svetlu, nie však za oknom či so slnečnými okuliarmi.

Absorpcia infračerveného (NIR) svetla v skorých ranných hodinách dokáže spôsobiť, že telo uvoľní záplavu melatonínu, prírodného antioxidantu, ktorý je dvakrát silnejší ako vitamín E. Ten neutralizuje toxíny a zabraňuje rakovinotvorným génovým mutáciám. NIR svetlo je pre ľudské oko neviditeľné a je najúčinnejšie za úsvitu, pričom jeho blahodarný účinok počas dňa postupne slabne, pretože ľudské telo naň menej reaguje. Vystavenie sa tomuto druhu svetla kedykoľvek počas dňa stále vedie k produkcii melatonínu, ale v nedostatočnom množstve na adekvátnu opravu a ochranu buniek. Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Ak ďalší výskum potvrdí počiatočné zistenia o masovej produkcii melatonínu a až 80-percentnom znížení rizika rakoviny ako dôsledku tohto javu, potom by sme si mali každé ráno nájsť čas na pobyt na prirodzenom slnečnom svetle. Onkológ Mohammad Muneeb Khan z anglickej nemocnice Queen's Centre for Oncology and Haematology tvrdí, že už to naozaj nemôže byť jednoduchšie. "Vyjsť každé ráno von, aby ste zachytili to najlepšie NIR svetlo, by skutočne mohlo byť tým najjednoduchším, najlacnejším, najefektívnejším a zďaleka najprirodzenejším spôsobom ochrany pred rôznymi typmi rakoviny pre každého dospelého človeka kdekoľvek na svete."

Ranné slnečné svetlo ale musí zasiahnuť špecifickú časť sietnice v zadnej časti oka, ktorá obsahuje svetlocitlivé retinálne gangliové bunky, vysvetľuje odborný portál Study Finds. To prenáša signál cez mozog do mitochondrií, aby produkovali záplavu melatonínu. Pohľad cez okno auta alebo nosenie slnečných okuliarov však nemá spomínaný účinok. Účinky sú výraznejšie u dospelých, pretože majú zníženú detoxikačnú schopnosť v porovnaní s deťmi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Priemerné ľudské telo vyprodukuje každý deň 800 až 1000 potenciálne rakovinových buniek. V závislosti od špecifického životného štýlu a environmentálnych rizikových faktorov môže byť toto číslo u niektorých jedincov aj viac ako dvojnásobné. Telo si s tým však vie poradiť prirodzeným spôsobom pomocou melatonínu - hormónu, ktorý okrem iného vyhľadáva a ničí voľné radikály. Schopnosť detoxikácie organizmu môže zlyhať alebo stratiť svoju účinnosť zvyšujúcim sa vekom, čo vedie k akumulácii poškodených buniek, ktoré môžu prerásť až do rakoviny.

Absorpcia NIR svetla za zamračeného alebo daždivého dňa je stále možná, ale čas strávený vonku by sa mal predĺžiť z tridsiatich sekúnd na maximálne tridsať minút. NIR svetlo sa odráža aj od rastlín a stromov, takže pozeranie sa do zelene alebo prechádzka v parku sú tiež veľmi nápomocné. Ak z nejakého dôvodu nemôžete ísť von, pomôže aj otvorenie okna a sledovanie okolia. NIR svetlo nespôsobuje spálenie slnkom a nepovažuje sa za riziko vzniku rakoviny kože.