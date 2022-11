Tragická nehoda pri Revúcej: Dvaja mŕtvi! FOTO Auto skončilo na šrot

REVÚCA – Pri revúcej došlo k tragickej nehode, pri ktorej vyhasol najskôr život spolujazdca a neskôr aj vodiča. Z auta zostala po náraze do stromu len kopa šrotu, To, čo nehodu spôsobilo, je aktuálne v štádiu vyšetrovania.

Nehoda sa stala v pondelok okolo tretej hodiny popoludní na ceste medzi Revúcou a obcou Sirk - Železník. „55-ročný vodič osobného auta sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo cesty, kde ľavou prednou časťou narazil do stromu,“ uviedla polícia.

V aute bol aj 87-ročný spolujazdec, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Tam však nakoniec zomrel aj on. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre usmrtenie a dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania,“ dodala polícia.

