FOTO Hrozila ďalšia tragédia: Nočný požiar bytu v Nových Zámkoch, zranili sa štyria ľudia

NOVÉ ZÁMKY – Pri nočnom požiari bytu v paneláku na Ulici T. G. Masaryka v Nových Zámkoch sa v pondelok zranili štyria ľudia. Záchranári ich previezli do nemocnice po tom, ako sa nadýchali splodín horenia.

Hasiči museli evakuovať obyvateľov paneláka, pristavili pre nich evakuačný autobus. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Nových Zámkoch začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.

Požiar vypukol v byte na druhom poschodí krátko pred polnocou, postupne sa rozšíril aj na okolité byty. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Škoda, ktorá vznikla pri požiari, je predbežne vyčíslená na 200.000 eur, potvrdila Borloková.

Minulotýždňový požiar bytovky aj s obeťami

Bilancia minulotýždňového požiaru bytového domu v Prešove na Prostějovskej ulici mal tragickejšiu bilanciu. Zomreli pri ňom dvaja ľudia a dvaja sa zranili. V meste bola vyhlásená mimoriadna situácia, zasadal krízový štáb. Všetci obyvatelia bytovky sú v súčasnosti evakuovaní, do svojic bytov by sa podľa primátora Prešova Františka Oľhu mohli vrátiť do konca týždňa. Požiar vypukol v jednom z bytov na ôsmom poschodí. Ako Oľha infomoval, momentálne sa rieši strop medzi ôsmym a deviatym poschodím.