Ako zo zlého sna: Pozor na podvodníkov pri bratislavských prenájmoch, veľké peniaze si pýtajú ešte pred obhliadkou!

BRATISLAVA - Časy sú zlé a zohnať si nejaké dočasné obydlie v hlavnom meste Slovenska začína byť čoraz komplikovanejšie a ťažšie. To je samozrejme aj moment, kedy do hry vstupujú aj podvodníci s naoko výhodnými podmienkami, ktoré okamžite pohltia potenciálneho záujemcu. Nie vždy sa to však musí vyplatiť, pretože často môže ísť aj o ľudí s nečestnými úmyslami a na konci dňa môžete len tak prísť o poriadnu sumu a zostanete bez bytu.

Na sociálnych sieťach existuje množstvo skupín, ktoré sa vo vlastnom záujme venujú vyhľadávaniu a ponúkaniu inzerátov na tému podnájmov či dokonca kúpy bytov v hlavnom meste. Často sa v nich však objavujú aj inzeráty na jednoduché podnájmy, ktoré sa niekedy šokujúco objavujú v centre Bratislavy za až podozrivo výhodných podmienok. Niektoré z týchto ponúk však už aj miestni záujemcovia rýchlo identifikovali ako hrozbu a podvod.

Najnovší príklad pochádza z centra Starého mesta, kde sa až za podozrivo výhodných 450 € mesačne objavil dvojizbový byt do prenájmu. Ponuka vyzerá na prvý pohľad skutočne zaujímavo, no až do momentu, kým si prečítate diskusiu pod ním, alebo kým sa s daným inzerentom nekontaktujete.

Rezervácia bytu za príplatok sa viacerým ľuďom nevidela

Viacerí tak totiž v prípade spomínaného inzerátu urobili a boli nepríjemne prekvapení. Niektorí dokonca mohli aj naletieť a dotyčný si tak mohol prilepšiť o pár stoviek eur. Jeden z komentujúcich dokonca zdieľal svoju skúsenosť s človekom, ktorý za inzerátom stojí. Z konverzácie vyplýva, že aj po bližšej dohode kupujúci nemá 100-percentný nárok na byt a ten si má záujemca "poistiť" príplatkom za "rezerváciu".

Znaky podvodu si všimli viacerí

Kupujúci má tak ešte pred tým, ako vôbec v nejakom byte na obhliadke bol možnosť platiť "rezervačný poplatok". Záujemcov však mohla opantať možnosť podvodného konania aj pri podozrivo výhodnej cene a polohe bytu. Totiž pri dnešných ekonomických podmienkach je skôr raritou nájsť byt v rámci centra Bratislavy dvojizbový byt v rámci prenájmu do 450 eur. Cenovo sa takéto byty pohybujú skôr na úrovniach 600 eur mesačne a viac.

Kupujúci si navyše všimli, že profil, z ktorého je inzerát zavesený, bol založený len pred niekoľkými hodinami. Aj ďalší záujemcovia potvrdili, že človek, ktorý byt ponúka, chcel poplatok ešte pred obhliadkou, čo je rozhodne neštandardný postup.

Niektorí dokonca prízvukujú, že podobné inzeráty sa už viackrát v skupine objavili a nie stále išlo o ten istý byt. Dokonca sa raz objavil prípad, kedy daný byt vôbec nebol skutočný a fotografie boli falošné, či prípad, kedy sa na jeden byt podpísalo viacero falošných zmlúv od rôznych ľudí a ani jeden z nich v byte na konci dňa nebýva. "Treba si dať na to pozor. V poslednej dobe sa našlo pár špekulantov, ktorí prenajímali prenajaté byty a pýtali si 3-mesačný depozit na základe falošnej zmluvy," potvrdzuje jeden z diskutujúcich.

Ďalším ľuďom sa spomínaný človek ozval v podobnom duchu, no oznámil, že je v zahraničí. Aj tak si však pýtal vopred finančnú zálohu. Dotyčný užívateľ sa dokonca pred kupujúcimi snažil zakamuflovať aj tým, že si menil užívateľské meno na sociálnej sieti. Už predtým vraj na inzerátoch figuroval pod menom "pi chu".

To, či sa podobným podvodným inzerátom venuje aj polícia, sme si overovali aj u samotných štátnych orgánov. Zatiaľ však na naše otázky nereagovali.

Odporúčania v prípade overovania pri podvode

V prípade, že narazíte na podobne "výhodný" inzerát, určite nikomu vopred žiadne peňažné prostriedky za prísľub návratu neposielajte. Obhliadky bytov sa vo väčšine prípadov dajú u predávajúcich dohodnúť vopred a nie je dôvod za ne vopred platiť stovky eur. To, komu vlastník bytu nakoniec v prípade viacerých záujemcov byt odovzdá, je len na ňom a je to v jeho réžii, no určite je vhodné sa fyzicky a na vlastné oči presvedčiť, či daný byt skutočne existuje. Ak by ste si však ani po obhliadke neboli istí, či byt skutočne patrí danému človeku, odporúča sa prejsť si aj katastrálnu mapu, ktorá je voľne dostupná na internete cez kataster portál. V ňom sa prípadne dozviete aj to, komu daná nehnuteľnosť patrí a bližšie sa tak presvedčiť o pravosti inzerátu.

Určite je vhodné, ak je náhodou cena inzerátu až príliš výhodná, poobzerať sa trochu na trhu nehnuteľností a zrátať si, či je možné v Bratislave nájsť dvojizbový byt za cenu 450 eur mesačne. V súčasných podmienkach je to totiž v prípade spomínanej sumy takmer nemožné.