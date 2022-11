Vládne rokovanie je opäť v plnom prúde: Na stole sú dôležitá investičná pomoc, rozšírenie výroby na východe

VIDEO Príchod ministrov na vládu:

Podporenie nákladovej stability zamestnávateľov, posilnenie predvídateľnosti ďalšieho vývoja podnikateľského prostredia či aktívna podpora rozvoja automobilového priemyslu. Aj tieto úlohy prijaté apríli roku 2019 v stredu zrušila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽaNO) zároveň zrušil aj povinnosť jednotlivých rezortov informovať o plnení týchto úloh a rezort hospodárstva zároveň nebude musieť predkladať informáciu vláde.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič bude mať mesačný plat vo výške takmer 5000 eur. Ako vyplýva z návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi ÚVO, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda, z mesačného platu vo výške 4942 eur predstavuje funkčný plat 3270 eur. Paušálna náhrada je v sume, ktorou je 121 % z platovej tarify 9. platovej triedy, 1672 eur.

Kapitálové výdavky z roku 2020 vo výške 749.529,51 eura, pôvodne určené na rozvoj cyklistickej dopravy, majú byť použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu železničnej infraštruktúry. Vláda v stredu odsúhlasila zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Nemecká spoločnosť Stiebel Eltron Slovakia plánuje v Poprade rozšírenie výroby elektrických ohrievačov a tepelných čerpadiel. Firma by mala do roku 2024 preinvestovať viac ako 26 miliónov eur a vytvoriť 92 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na udelenie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.

Od štátu spoločnosť môže dostať investičný stimul vo výške 4,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. V rámci realizácie zámeru spoločnosť plánuje výstavbu novej haly a tiež obstaranie nového strojného zariadenia a technológie na rozšírenie produkcie. Ukončenie prác je naplánované na júl 2027. Začatie výroby Stiebel plánuje v októbri 2023 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity v októbri 2025.

Slovensko by malo pristúpiť k Štatútu Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií. S návrhom, ktorý má potvrdiť súčasnú aplikačnú prax do formátu vykonávania medzinárodnej zmluvy, v stredu súhlasila vláda. Schváliť ho musí ešte parlament a ratifikovať prezidentka Zuzana Čaputová.

Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN) je osemčíselný identifikátor periodických publikácií a umožňuje vydavateľom, kníhkupcom, knihovníkom či výskumníkom celosvetovo uznávaným spôsobom voľne šíriť sériové publikácie, zlepšovať vyhľadávanie a poradie publikácií. Prideľovanie čísiel ISSN riadi sieť národných stredísk ISSN koordinovaných z medzinárodného strediska v Paríži.

Slovenským národným centrom ISSN je Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá s parížskym centrom spolupracuje na základe dvojstrannej zmluvy z roku 1993 a dodatku z roku 1997. "Uvedená zmluva však nemá charakter medzinárodnej zmluvy, ale ide o spoluprácu na technickej úrovni. Oficiálne členstvo SR zatiaľ nebolo legalizované a SR k štatútu oficiálne nepristúpila," upozornil rezort.

Vysvetľuje, že pristúpenie SR k štatútu umožní plnohodnotne zabezpečovať činnosť národného centra ISSN, účasť zástupcu s hlasovacím právom na Valnom zhromaždení ISSN vrátane práva byť volený a tiež aktívne a rovnocenne spolupracovať pri riadení systému ISSN.

Na rokovanie dnes prišiel aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Aktualizácia 10:13

Minister spravodlivosti Viliam Karas sa novinárom rozhovoril o nastavení nových pravidiel tak, aby sa podvodníkom už podľa jeho vlastných slov neoplatilo konať trestnú činnosť. "Dostali sme stovky pripomienok, zradili sme odbornú komisiu. Nezjednodušoval by som túto tému na znižovanie trestov, toto nie je znižovanie trestov. Nie je to novinka týchto dní ani týždňov, tento návrh bol podaný už v septembri," povedal Karas s tým, že na návrhu sa už pracovalo viac ako rok.

