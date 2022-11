Chcete nový občiansky preukaz? Máte posledné hodiny na podanie žiadosti! Rezort zavádza veľké zmeny

BRATISLAVA - Ak ste si chceli v najbližších dňoch začať vybavovať nové doklady totožnosti, rovno na to zabudnite. Rezort vnútra upozornil, že prijímanie žiadostí o vydanie súčasnej formy občianskeho preukazu je pozastavené. Ak oň aj napriek tomu máte záujem, mali by ste sa poponáhľať, zostávajú vám posledné hodiny.

Žiadosti o vydanie súčasných občianskych preukazov budú oddelenia dokladov Policajného zboru prijímať len do stredy 23. novembra 2022 do 12. hodiny. Následne bude prijímanie žiadostí o vydanie súčasných občianskych preukazov až do 30. novembra pozastavené. Žiadosti prijaté do 23. novembra budú vybavené v zákonných lehotách.

Rezort vnútra vysvetlil, že dôvodom pozastavenia sú technické práce v súvislosti s prechodom na vydávanie nového typu občianskeho preukazu, ktoré je možné vykonávať len počas technickej odstávky informačného systému občianskych preukazov.

„Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti upozorňuje, že žiadatelia, ktorí majú rezervovaný termín na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu do konca novembra, môžu byť vybavení v náhradnom termíne bez ohľadu na rezervovaný termín dňa 23. novembra 2022 v čase od 12.00 h do 17.00 h,“ upozornili.

Galéria fotiek (4) Klientske centrum v Bratislave

Zdroj: TASR

„Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu bude prijatá na základe predloženia Potvrdenia o vytvorení rezervácie (notifikácia o vytvorenej rezervácií). Pokiaľ poskytnutý náhradný termín rezervácie žiadateľom nevyhovuje, je potrebné urobiť novú rezerváciu,“ dodali.

Rezort v tejto súvislosti odporúča počkať do 1. decembra 2022, odkedy plánuje vydávať biometrické občianske preukazy s riadnou 10-ročnou platnosťou. V súčasnosti vydávané občianske preukazy majú platnosť skrátenú do augusta 2031.

O biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov budú môcť občania Slovenska požiadať od decembra. Dôvodom je uplatňovanie európskeho nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie, na základe ktorého musí mať najneskôr v auguste 2031 každý obyvateľ Únie biometrický doklad, ktorý obsahuje aj otlačky prstov.

O vydanie občianskeho preukazu je možné požiadať len osobne na oddelení dokladov OR PZ. „Keďže vnútroštátne právo v oblasti ochrany údajov musí byť v súlade s právom EÚ, nie je možné uchovávať databázy biometrických údajov (podoba tváre a odtlačkov prstov). Z toho dôvodu bola deaktivovaná aj elektronická služba na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu,“ vysvetlil rezort vnútra, aké sú na to dôvody. Ľuďom odporúčajú, aby si zvolili menšie policajné pracoviská, kde sú čakacie doby výrazne nižšie ako vo veľkých klientskych centrách.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Reprofoto/ Ministerstvo vnútra SR

Galéria fotiek (4) Zdroj: Reprofoto/ Ministerstvo vnútra SR

Ako vysvetľuje rezort na svojej stránke, nový typ občianskeho preukazu má odlišný dizajn s duálnym rozhraním s množstvom bezpečnostných prvkov. Okrem iných pribudli napríklad reliéfne štruktúry mnohých údajov, ktoré presahujú povinné súčasti dokladu, napríklad podobizeň držiteľa, čím výrazne prispievajú k obmedzeniu falšovania dokladu. Rovnako ako doteraz má nový občiansky preukaz jeden čip, ktorý možno použiť s pomocou čítačky, ale po novom aj bezkontaktne napríklad s pomocou mobilného čítacieho zariadenia s funkciou NFC, čiže rovnako ako platobnú kartu. Je teda pripravený pre používanie e-služieb cez mobil. Čip je chránený mechanizmami aktívnej a pasívnej autentifikácie.

Jeho držiteľ si s pomocou voľne prístupných aplikácií bude môcť sám prečítať základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe. Zaujímavý je pohľad na nový OP cez ÚV svetlo, kedy sa zobrazí voľným okom neviditeľný štátny znak vo farbách, alebo bezpečnostná grafika.