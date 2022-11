Viaceré budovy budú večer nasvietené, pripomenú si významné dni

Národná banka Slovenska si odkaz 17. novembra pripomenie svetelnou inštaláciou na fasáde ústredia v Bratislave. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu bude vo štvrtok od 18.00 do 23.00 h premietnutá projekcia na fasáde Bratislavského hradu. "Od 18.00 h do 19.00 h si nasvietením pripomenieme pochod študentov, ktorý sa konal 16. novembra 1989, a od 19.00 do 23.00 h bude na fasáde hradu premietnutá projekcia pri príležitosti 33. výročia Nežnej revolúcie," priblížili z Národnej rady SR.

Deň aktivít na elimináciu rakoviny krčka maternice

Tento deň je zároveň aj medzinárodným Dňom aktivít na elimináciu rakoviny krčka maternice. Národná banka Slovenska sa pripojí k dominantám aj v iných krajinách vysvietením obrysov budovy modro-zeleným svetlom, aby zdôraznila potrebu prevencie, informovania sa a očkovania.