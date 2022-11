Vodiči na cestách vo veľkom riskujú: Jazda v hmle len s denným svietením! Prečo je nebezpečné?

Čoraz častejšie sa zobúdzame do rána, ktoré pripomína typické anglické počasie s „hmlou ako mlieko“. Po dlhom čase tak vodiči opäť využívajú hmlové svetlá, no na cestách môžu motoristi stretnúť rôzne typy šoférov. Niektorí doslova zapnú hmlovky pri ceste z domu a vypnú ich až po príchode domov, bez ohľadu na to, či hmla je naďalej hustá a viditeľnosť nízka. Iní ich nevyužívajú vôbec. Ani jeden spôsob využívania hmloviek však nie je správny. Ba čo viac, nájdu sa na cestách aj takí, ktorí nevyužívajú ani správne svietenie.

Môže za to ľudská pohodlnosť. Mnoho nových áut je vybavených automatickým zapínaním svetiel po naštartovaní, pričom však nevyhodnocujú poveternostné podmienky. Ak je 8 hodín ráno a svetlo, automaticky zapnú len denné svietenie. A tu nastáva problém. Ak je totiž hmla, auto nie je dostatočne viditeľné pre iných vodičov, pretože mu nesvietia zadné svetlá. Mnoho vodičov si tak takéhoto vodiča vie všimnúť v poslednej chvíli. Na tento problém upozorňoval aj dopravný expert Marián Ürge. „Pokiaľ senzor, ktorý je na vonkajšej strane vozidla, nepovie, že má vodič zapnúť svetlá, tak on ich automaticky manuálne nezapne. A tie svetlá sú potrebné na to, aby bolo auto vôbec videné. Strašne veľa ľudí to zanedbáva, lebo auto to nesprávne vyhodnotilo, no treba si uvedomiť, že aj zo zadnej strany musí byť auto videné v hmle, a preto často dochádza ku kolíziám,“ povedal pred časom pre Topky.sk.

Pripomína, že na to, aby sme správne videli auto, je treba viditeľnosť aspoň 100 metrov. „Pokiaľ niekto napriek tomu hmlovky má zapnuté a nie je to potrebné, tak na to vodiča upozorníme. Všetko ale závisí od vodičov – niektorí na to zabudnú, iní na to kašlú, alebo sa naivne spoliehajú na to, že to za nich vyrieši auto. Keď je viditeľnosť 10 metrov, je hmlovky potrebné zapnúť, prípadne ráno, kedy je okrem hmly aj tma alebo šero. Všetko to je o ľudskom faktore,“ konštatoval Ürge.

Na cestách sme však pred pár dňami stretli veľa vodičov, ktorí správne svietenie zapnuté nemali. Zvyčajne využívali len spomínané denné svietenie. Avšak, boli sme aj svedkami prípadu, kedy po ceste zo Šamorína smerom na Gabčíkov jazdil zahraničný šofér v hmle a tme len s parkovacími svetlami. Videný bol len vďaka tomu, že ho osvecovalo auto jazdiace za ním.

Na to, ako treba jazdiť počas hmly, ktorá sa stáva bežnou súčasťou našich rán a večerov, upozornili na sociálnej sieti aj policajti. Podľa ich slov je práve jesenné počasie najnebezpečnejšie obdobie pre jazdu. A to z dôvodu, že vozovky sú pravidelné mokré a hrozí aj riziko rannej poľadovice.

Podľa ich slov je v takomto počasí, ktoré je ešte umocnené hmlou, dôležité najmä znížiť rýchlosť jazdy. "Určite ju nezvyšujte. Hmla totiž vytvára optickú ilúziu, vďaka ktorej máme pocit, že ideme pomaly a začneme podvedome byť nervóznejší a zrýchľovať. V tomto momente je najdôležitejšia pravidelná kontrola rýchlosti auta na tachometri," vysvetlili muži zákona.

HMLA ZACHÁDZA AŽ ZA NECHTY: AKO JAZDIŤ V TOMTO POČASÍ?🌫 ➡️Jesenné počasie v spojení s mokrou vozovkou či rannou... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Monday, November 14, 2022

Ako dodali, mimoriadne dôležité je aj správne svietenie, pričom v hmle je alfou-omegou používanie stretávacích a hmlových svetiel namiesto tých denných. Naopak, používanie diaľkových svetiel neodporúčajú. "Svetlo diaľkových svetiel sa odráža od drobných kvapiek vody, ktoré tvoria hmlu a tým vzniká vizuálna clona, cez ktorú dobre nevidíme. Výraznou pomocou sú aj hmlové svetlá, tie však nezabudnite po jazde v hmle vypnúť!!! Nikto totiž nechce oslňovať ostatných vodičov, že?" konštatujú.

Pomocou pre mnohých vodičov môže byť aj sledovanie čiar na vozovke, vďaka ktorým sa vedia vodiči úspešne dostať do cieľa. Netreba však zabúdať ani na dostatočný odstup od auta. V prípade hmlistého počasia sa zvyšuje dôležitosť bezpečného odstupu áut. Vodiči by mali bezpodmienečne udržiavať minimálny odstup 4 sekundy od pred nimi idúceho vozidla.