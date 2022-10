Jazdenie v hmle je pre mnohých hra o život: Správne svietenie využíva len málokto! Dopravný expert vysvetlil dôvody

Uplynulé dni sa nad Slovensko vzniesla hmla, ktorá, vyzerá to tak, nie a nie odísť. Čoraz častejšie sa zobúdzame do rána, ktoré pripomína typické anglické počasie s „hmlou ako mlieko“. Po dlhom čase tak vodiči opäť využívajú hmlové svetlá, no na cestách môžu motoristi stretnúť rôzne typy šoférov. Niektorí doslova zapnú hmlovky pri ceste z domu a vypnú ich až po príchode domov, bez ohľadu na to, či hmla je naďalej hustá a viditeľnosť nízka. Iní ich nevyužívajú vôbec. Ani jeden spôsob využívania hmloviek však nie je správny.

Archívne VIDEO Hmla na Slovensku

Policajti pripomínajú, že podľa zákona „predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za hustého dažďa. Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie svetlomety alebo diaľkové svetlomety, alebo predné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené“. Riaditeľ odboru dopravnej polície Tomáš Vrábel pripomenul, že hmlovky, či už predné alebo zadné, je potrebné vypnúť v prípade, ak sa zlepšili rozhľadové pomery, alebo vtedy, keď sa vodič ocitne v kolóne áut a za ním sa ocitne aj ďalšie vozidlo, pre ktoré je viditeľný.

VRÁBELOVKA (11.): HMLOVKY NAŠE KAŽDODENNÉ! VIETE ICH POUŽÍVAŤ? Námety do "Vrábeloviek" nám zasielajte formou súkromných správ. Ďakujeme. Posted by Polícia Slovenskej republiky on Monday, October 17, 2022

Vidieť a byť videný

Expert na dopravu Marián Ürge povedal, že vodiči v hmle veľakrát riskujú a spoliehajú sa, v prípade majiteľov novších moderných áut, na umelú inteligenciu auta. „Pokiaľ senzor, ktorý je na vonkajšej strane vozidla, nepovie, že má vodič zapnúť svetlá, tak on ich automaticky manuálne nezapne. A niekedy tie hmlové svetlá sú potrebné na to, aby bolo auto vôbec videné. Strašne veľa ľudí to zanedbáva, lebo auto to nesprávne vyhodnotilo, no treba si uvedomiť, že aj zo zadnej strany musí byť auto videné v hmle, a preto často dochádza ku kolíziám,“ povedal pre Topky.sk. Priznáva, že na cestách je veľakrát vidieť aj úplne opačný extrém – vodiči, ktorí majú zapnuté hmlovky zbytočne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Pripomína, že na to, aby sme správne videli auto, je treba viditeľnosť aspoň 100 metrov. „Pokiaľ niekto napriek tomu hmlovky má zapnuté a nie je to potrebné, tak na to vodiča upozorníme. Všetko ale závisí od vodičov – niektorí na to zabudnú, iní na to kašlú, alebo sa naivne spoliehajú na to, že to za nich vyrieši auto. Keď je viditeľnosť 10 metrov, je hmlovky potrebné zapnúť, prípadne ráno, kedy je okrem hmly aj tma alebo šero. Všetko to je o ľudskom faktore,“ konštatoval Ürge. Na záver uviedol, že je potrebné riadiť sa tak, aby sme neohrozovali plynulosť cestnej premávky – dodržiavať pravidlo vidieť a byť videný. „Ak totiž niekto nie je dostatočne viditeľný a ja si ho všimnem na poslednú chvíľu a nabúram, tak som na vine, že som nedostatočne predvídal. Ale to, že nemal poriadne zapnuté svetlá a nebolo ho vidno, už nikto nerieši. A to je veľký problém, pretože vodiči veľmi spohodlneli,“ uzavrel.