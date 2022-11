Riaditeľka školy teroristu zo Zámockej: Juraj bol obľúbený a starostlivý! Zlom mohol nastať počas covidu

V stredu večer prišiel 19-ročný Juraj K. na Zámockú ulicu, kde sa nachádza podnik Tepláreň. V ňom sa stretávajú najmä LGBTI+ ľudia. V tom čase pred podnikom na lavičke sedeli traja ľudia. Juraj Vankulič, Matúš Horváth, ktorý v podniku pracoval a ich kamarátka Radka. Rozprávali sa a pili limonádu. V neďalekom výklenku postával Juraj K. Trojica si mladíka aj všimla, no neprišlo im to zvláštne, často tak postávali ľudia a niekoho čakali.

Juraj K. však zrazu vytiahol laserovú zbraň, ktorú ukradol svojmu otcovi a zaútočil. Najskôr zasiahol Juraja Vankuliča, potom Matúša a Radku. Vrátil sa do výklenku, prebil zbraň a opäť spustil streľbu. Radke sa podarilo s postrelenou nohou odplaziť dovnútra podniku a zavolať pomoc. Juraj Vankulič a Matúš Horváth boli na mieste mŕtvi. Strelec z miesta činu ušiel a vrátil sa domov. Tam sa pohádal s rodičmi, ktorým sa mal priznať, čo spravil.

Políciu nezavolali. Juraj zanechal list na rozlúčku, vzal druhú otcovu zbraň a z rodičovského bytu opäť odišiel. Počas toho, ako ho celú noc hľadali policajti, komunikoval na Twitteri. Až ráno, okolo pol ôsmej, ho našla náhodná okoloidúca. Juraj sa zastrelil. Polícia útok kvalifikovala ako trestný čin terorizmu. Juraj totiž po sebe zanechal manifest plný antisemitských názorov a kopec príspevkov, ktoré naznačujú, že na svoj čin sa pripravoval dlhšie.

Učiteľky by mu dali varovať deti

Riaditeľka školy pre nadané deti, ktorú Juraj navštevoval, Jolana Laznibatová teraz prehovorila pre tvnoviny. Juraj do tejto školy prestúpil z inej, kde ho mali šikanovať. Podľa Laznibatovej to bol nadaný žiak, tichý, v kolektíve bol obľúbený. "Dve učiteľky mi povedali, že ak by mali dať niekomu varovať svoje deti, bol by to práve Juraj," povedala pre portál riaditeľka. Tvrdí, že podľa jeho vyučujúcich bol aj veľmi zodpovendý a starostlivý.

Napriek tomu, že krátko po vražde sa ozval médiám jeden z Jurajových spolužiakov, ktorý tvrdí, že Juraj si pozeral videá so znepojivým obsahom, žiaci učiteľom nič také nepovedali. "Hneď v prvý deň po tom, čo sa to stalo, sme mali sedenie s jeho triedou. Ja som sa ich toto isté tiež pýtala. Veď predsa sú témy, napríklad na dejepise alebo na literatúre, kde človek prejaví svoj názor. Musel predsa niekedy povedať odťažitú poznámku alebo dať spochybňujúcu otázku učiteľovi. Nič také. Nikdy ani nekonfrontoval učiteľov so svojimi názormi. Ani jeho spolužiaci nič takéto nezaznamenali. Bola som potom nemilo prekvapená, keď sa objavil list spolužiaka a jeho vyjadrenie, že on vie o situáciách, keď sa Juraj na niečom smial, alebo si pozeral v mobile. V škole to však ani on sám a ani nikto iný zo žiakov nikdy nespomenul, a preto sme o tom ani nemohli vedieť," povedala riaditeľka.

Galéria fotiek (3) Juraj sa fotil s extrémistickými gestami

Podĺa nej mohol Juraj chcieť niečo niekomu dokázať, viac ako len to, že bol mimoriadne nadaný. Chcel, aby sa naňho nezabudlo. "Možno chcel ukázať, že aj tak si ma zapamätáte. Bol dobrý žiak, ale akoby mu to nestačilo a potreboval si dokázať niečo viac. V prvej chvíli, keď potvrdili, že strelec bol Juraj a že strieľal pred Teplárňou, myslela som si, že to bola naozaj vražda zo žiarlivosti. Dostávajú sa mi rôzne informácie, že nebol len pred Teplárňou, ale aj vo vnútri a že možno v ňom niečo tlelo. Nechodil tu ani s dievčaťom, ani s chlapcom. Vtedy som si myslela, že neopätovaná láska mohla byť motívom tejto tragédie," hovorí. Polícia skutočne zo začiatku pracovala aj s verziou, že by mohol ísť o zločin pre lásku, no neskôr dôkazy jasne ukázali, že išlo o zločin z nenávisti k určitej skupine ľudí.

Nezhody s otcom

Riaditeľka spomína aj to, že Juraj mal nezhody so svojím otcom. Juraj Krajčík starší kedysi kandidoval za stranu Vlasť Štefana Harabina. Na sociálnych sieťach zdieľal množstvo konšpirácií a rozhovor po vražde dal len Marianovi Kotlebovi, ktorý je právoplatne odsúdený za teroristické činy. V ňom povedal, že strelcom nebol Juraj a že bol zmanipulovaný a popravený. Kotleba konšpiroval o spravodajských službá a Jurajovu samovraždu porovnával so samovraždou bývalého prezidentka Policajného zboru Milana Lučanského.

"To, že strieľal, sa nedá poprieť. Na to sú jasné dôkazy. Pre mňa je skôr nepochopiteľné to, čo sa stalo potom. Strieľal pred ôsmou večer a našli ho až o siedmej ráno. Priebežne komunikoval cez telefón aj so spolužiakmi, aj s IPčkárom (internetová poradňa, pozn. red.), tak ako je možné, že ho polícia nevystopovala? Našli ho až o siedmej ráno a aj to náhodou okoloidúca osoba. Systém niekde zlyháva," myslí si riaditeľka. Nezhody s Jurajovým otcom mali spočívať aj v tom, že Juraj podporoval Ukrajinu vo vojne, ktorú proti nej vedie Rusko, zatiaľ, čo jeho otec zverejňoval proruské názory.