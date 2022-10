Koniec dohadom! Bola to číra nenávisť: Fanatizmus vraha zo Zámockej potvrdzuje aj list na rozlúčku

V stredu večer, krátko po 19-tej hodine, preletela Slovenskom šokujúca správa. V centre Bratislavy sa strieľalo a zomreli pri tom dvaja ľudia. Masaker sa odohral na Zámockej ulici pred podnikom Tepláreň. Ide o miesto, kde sa stretávajú queer ľudia. V ten večer tam boli traja - Juraj (†27), Matúš (†23) a Radka. Keď sa pred podnikom rozprávali a pili limonádu, ani len netušili, že o pár minút sa ich večer zmení na peklo.

Vrah, 19-ročný Juraj K., sa skrýval v neďalekom výklenku. Podľa očitých svedkov tam bol asi polhodinu. Všimli si ho aj traja kamaráti pred Teplárňou, no nevenovali mu pozoronosť. Až zrazu spustil paľbu. Najskôr zasiahol Juraja, potom Radku s Matúšom. Mladá žena mala najviac šťastia. Vrah ju síce postrelil do nohy, no prežila. Matúš s Jurajom boli na mieste mŕtvi. Polícia po vrahovi pátrala celú noc. Ten sa medzitým vrátil domov, vymenil zbraň a odišiel. Mal sa predtým pohádať s rodičmi. Ráno, okolo pol ôsmej, ho našiel náhodný okoloidúci. Terorista zo Zámockej sa zastrelil.

Teroristický útok

Polícia spočiatku pracovala s dvomi verziami útoku - buď išlo o milenecký pomer, a teda, že vrah strieľal na svojho bývalého priateľa alebo išlo o teroristický útok. Krátko na to sa potvrdila druhá verzia. Pár hodín po vražde totiž začal na sociálnych sieťach kolovať profil na Twitteri. Na ňom sa objavila správa práve od mladého vraha, že to on strieľal na ľudí na Zámockej. Profil ukazoval, že vrah sa na besnenie pripravoval dlhodobo a to len z jediného dôvodu - poháňala ho číra nenávisť. Za všetkým zlom videl Židov, moslimov či práve LGBTI+ ľudí.

Vrah Juraj zverejnil aj akýsi manifest, ktorý mal 65 strán. Práve v ňom zverejnil všetky svoje zvrátené myšlienky. Profil ukázal aj to, že už v auguste sa fotil pred Teplárňou, rovnako ako aj pred bytom premiéra Eduarda Hegera. Aj on mal byť cieľom mladého vraha. To opäť potvrdzuje to, že nešlo o ohrdnutú lásku.

List na rozlúčku

Redakcia Topky.sk má k dispozícii list na rozlúčku, ktorý napísal mladý terorista svojej rodine. Aj jeho obsah sa zhoduje s tým, čo písal už na sociálnych sieťach či v pofidérnom manifeste. "Prosím, nesmúťte. To, čo robím, robím nie pre seba. Robím to preto, lebo viem, aké plány majú naši nepriatelia. Robím to pre svoj ľud, pre svoj národ, pre svoju rasu," písal v liste Juraj.

Z listu vyplýva, že Juraj nemal žiadne výčitky svedomia, ba dokonca, mal radosť z toho, čo vykonal. Trápilo ho len jedno. "Sú vo mne len dve emócie. Radosť z toho, že sa mi naskytla takáto príležitosť zaútočiť na tento okupačný židovský systém a smútok z toho, že nebudem nažive na to, aby som videl svet po porážke nášho nepriateľa," písal Juraj.

"List bol vydaný v noci, v čase, keď policajti prišli do obydlia v Ružinove, kde Juraj K. býval. Našli sa aj ďalšie písomnosti, nejaký zápisník,“ povedal v rozhovore pre Postoj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dodal, že všetky dokumenty sa naďalej analyzujú. Lipšic potvrdil, že list spoločne so zápisníkom „v zásade korešponduje“ s nenávistným manifestom teroristu, ktorý napísal po anglicky a využíval v ňom extrémne rasistický a antisemitský slovník.