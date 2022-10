Prehovoril otec vraha zo Zámockej: Zo syna spravil obeť! V rádiu konšpiroval s Kotlebom, ten opäť zavádza

Otec chladnokrvného vraha zo Zámockej Juraj Krajčík po týždni mlčania prehovoril. Oslovil predsedu strany ĽSNS Mariana Kotlebu. Ten s ním spravil rozhovor pre rádio, ktoré vlastní jeho strana. Na začiatku relácie Kotleba takmer polhodinu hovoril o tom, že je neospravedlniteľné, aby niekto niekomu vzal život. Zároveň však hovoril aj o tom, že sa "netreba čudovať, keď niekomu prepne a spraví niečo takéto, keď sa niektorí ľudia v LGBTI+ komunite prejavujú nevhodne".

Kotleba zároveň povedal, že médiá dopredu vedia, aký mal útočník motív a konšpiroval o tom, či to nebolo len "prirodzeným následkom straty základných a prirodzených hodnôt". V príspevku napísal, že médiá robia cenzúru a otcovi vraha nedali priestor. Topky sa snažili s Jurajom Krajčíkom skontaktovať minulý týždeň vo štvrtok hneď niekoľkokrát. Redaktor mu písal mail, snažil sa s ním skontaktovať aj prostredníctvom sociálnej siete, dokonca sme boli v mieste jeho bydliska. Krajčík s médiami komunikovať nechcel, ozval sa až Kotlebovi.

Z vraha obeť?

Kotleba po svojom úvodnom monológu povedal, že Krajčík ho oslovil sprostredkovane. "Som presvedčený, že svojho syna nevychovával k tomu, aby sa takéto niečo stalo," povedal Kotleba dôvod, prečo sa mu vraj rozhodol dať priestor. Krajčík na úvod vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po Jurajovi a Matúšovi, ktorých zavraždil jeho syn.

Svojho syna opísal ako nekonfliktého človeka, ktorý bol podľa neho slušný a úctivý. "Myslím si, že bol zneužitá obeť," šokoval Krajčík. Podľa neho jeho syn nikdy nebral drogy, nepil, ani nefajčil. Rovnako si nemyslí, že by bol jeho syn homosexuál, vedel o náklonnosti k záhadnej dievčine. "Ja tomu neverím, že to spravil," povedal Krajčík. Kotleba sa na to začal spýtať, či si Krajčík myslí, že ho nejako zmanipulovali k útoku.

"Určite sa už k divákom dostala fotografia toho, ako našli môjho syna. Tá neprirodzená poloha..," povedal Krajčík. Kotleba začal konšpirovať o smrti Lučanského aj o tom, že by za tým mohla byť spravodajská služba.

Vražda na Zámockej

V stredu večer, krátko po 19-tej hodine, preletela Slovenskom šokujúca správa. V centre Bratislavy sa strieľalo a zomreli pri tom dvaja ľudia. Masaker sa odohral na Zámockej ulici pred podnikom Tepláreň. Ide o miesto, kde sa stretávajú queer ľudia. V ten večer tam boli traja - Juraj (†27), Matúš (†23) a Radka. Keď sa pred podnikom rozprávali a pili limonádu, ani len netušili, že o pár minút sa ich večer zmení na peklo.

Galéria fotiek (3) Streľba na Zámockej

Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Vrah, 19-ročný Juraj K., sa skrýval v neďalekom výklenku. Podľa očitých svedkov tam bol asi polhodinu. Všimli si ho aj traja kamaráti pred Teplárňou, no nevenovali mu pozoronosť. Až zrazu spustil paľbu. Najskôr zasiahol Juraja, potom Radku s Matúšom. Mladá žena mala najviac šťastia. Vrah ju síce postrelil do nohy, no prežila. Matúš s Jurajom boli na mieste mŕtvi. Polícia po vrahovi pátrala celú noc. Ten sa medzitým vrátil domov, vymenil zbraň a odišiel. Mal sa predtým pohádať s rodičmi. Ráno, okolo pol ôsmej, ho našiel náhodný okoloidúci. Terorista zo Zámockej sa zastrelil.